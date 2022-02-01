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Бой Махачева и возвращение Мусаси. Главные бои февраля в ММА и боксе

ММА полностью вышло из спячки, а бокс пока нет. «Советский спорт» расскажет о главных поединках месяца.
Бой Махачева и возвращение Мусаси. Главные бои февраля в ММА и боксе
01 февраля 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

UFC VEGAS 47

6 февраля в США состоится турнир UFC Vegas 47, в главном поединке которого Шон Стриклэнд сразится с Джеком Херманссоном.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

В рамках UFC Vegas 47 казахстанский боец Шавкат Рахмонов сразится с Карлстоном Харрисом.

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Публикация от Shavkat “NOMAD”Rakhmonov (@shavkatrakhmonov94)

UFC 271

13 февраля в США пройдет турнир UFC 271. А главном бою нас ожидает поединок Исраэля Адессанья и Роберта Уиттакера, бойцы разыграют титул UFC в среднем весе.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

В рамках турнира выступит россиянин Максим Гришин, его соперником станет Уильям Найт.

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Публикация от |Maxim Grishin| (@maxim_grishin_officially)

БОКС

20 февраля в Великобритании состоится боксерский поединок между Амир Ханом и Келлом Бруком. Турнир станет первым событием топового уровня в 2022 году.

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Публикация от amir khan vs kell brook (@serie.delcaribe.2022)

UFC VEGAS 48

20 февраля в США состоится турнир UFC Vegas 48. Его возглавит противостояние Рафаэля Физиева и Рафаэля Дос Аньоса.

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Публикация от Rafael Fiziev (@rafael_ataman_fiziev)

В рамках турнира свой очередной поединок проведет молдавский тяжеловес Александр Романов, его соперником станет Илир Латифи.

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Публикация от Alexandr Romanov (@alexandr_romanov_comrat)

Представитель Великобритании Мухаммад Мокаев дебютирует в UFC и встретится с Коди Дерденом.

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Публикация от Muhammad Mokaev (@mokaev_muhammad)

BELLATOR 274

20 февраля в США состоится турнир Bellator 274. В главном бою нас ожидает поединок Неймана Грейси и Логана Сторли.

Источник фото: Bellator

Андрей Корешков встретится с Мухамедом Берхамовым.

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Публикация от Андрей Корешков SPARTAN (@koreshmmarus)

AMC FN

23 февраля в Сочи очередной турнир проведет промоутерская компания AMC FN. Событие возглавит противостояние Марсио Сантоса и Михаила Аллахвердяна.

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Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

BELLATOR 275

25 февраля в США состоится турнир Bellator 275. В главном поединке Гегард Мусаси сразится с Остином Вандерфордом. Бой пройдет за титул организации в среднем весе.

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Публикация от Gegard Mousasi (@mousasi)

ACA 136

26 февраля в Москве пройдет турнир ACA 136. В главном бою вечера нас ожидает противостояние между Имраном Букуевым и Ареном Акопяном.

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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

UFC VEGAS 49

27 февраля в США состоится UFC Vegas 49. Турнир возглавит противостояние россиянина Ислама Махачева и Бенеила Дариуша.

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Публикация от UFC Europe (@ufceurope)

источник: «Советский спорт»
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