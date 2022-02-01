Бой Махачева и возвращение Мусаси. Главные бои февраля в ММА и боксе

UFC VEGAS 47
6 февраля в США состоится турнир UFC Vegas 47, в главном поединке которого Шон Стриклэнд сразится с Джеком Херманссоном.
В рамках UFC Vegas 47 казахстанский боец Шавкат Рахмонов сразится с Карлстоном Харрисом.
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Публикация от Shavkat “NOMAD”Rakhmonov (@shavkatrakhmonov94)
UFC 271
13 февраля в США пройдет турнир UFC 271. А главном бою нас ожидает поединок Исраэля Адессанья и Роберта Уиттакера, бойцы разыграют титул UFC в среднем весе.
В рамках турнира выступит россиянин Максим Гришин, его соперником станет Уильям Найт.
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БОКС
20 февраля в Великобритании состоится боксерский поединок между Амир Ханом и Келлом Бруком. Турнир станет первым событием топового уровня в 2022 году.
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Публикация от amir khan vs kell brook (@serie.delcaribe.2022)
UFC VEGAS 48
20 февраля в США состоится турнир UFC Vegas 48. Его возглавит противостояние Рафаэля Физиева и Рафаэля Дос Аньоса.
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В рамках турнира свой очередной поединок проведет молдавский тяжеловес Александр Романов, его соперником станет Илир Латифи.
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Представитель Великобритании Мухаммад Мокаев дебютирует в UFC и встретится с Коди Дерденом.
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BELLATOR 274
20 февраля в США состоится турнир Bellator 274. В главном бою нас ожидает поединок Неймана Грейси и Логана Сторли.
Андрей Корешков встретится с Мухамедом Берхамовым.
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AMC FN
23 февраля в Сочи очередной турнир проведет промоутерская компания AMC FN. Событие возглавит противостояние Марсио Сантоса и Михаила Аллахвердяна.
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BELLATOR 275
25 февраля в США состоится турнир Bellator 275. В главном поединке Гегард Мусаси сразится с Остином Вандерфордом. Бой пройдет за титул организации в среднем весе.
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ACA 136
26 февраля в Москве пройдет турнир ACA 136. В главном бою вечера нас ожидает противостояние между Имраном Букуевым и Ареном Акопяном.
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UFC VEGAS 49
27 февраля в США состоится UFC Vegas 49. Турнир возглавит противостояние россиянина Ислама Махачева и Бенеила Дариуша.
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