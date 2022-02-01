Бой Махачева и возвращение Мусаси. Главные бои февраля в ММА и боксе

Осенью он побеждал в Москве «Спартак»… Что за тренера нашли поляки на матч с Россией

Сборная Польши, с которой россиянам предстоит сразиться в стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2022, наконец, назначила нового главного тренера.