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Исмаилов против Дуродола. Что нужно знать о предстоящем боксерском поединке

25 февраля Магомед Исмаилов возвращается в бои, но не в ММА. «Советский спорт» расскажет все подробности.
Исмаилов против Дуродола. Что нужно знать о предстоящем боксерском поединке
01 февраля 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: "Инстаграм" Магомеда Исмаилова

Магомед Исмаилов проведет бой по правилам бокса, а его соперником станет Оланреваджу Дуродола. Поединок пройдет в рамках боксерского шоу «РЕН ТВ». Нигериец Дуродола является крепким боксером. Российской публике он стал широко известен по поединку с Дмитрием Кудряшовым, которого нокаутировал, а потом сам проиграл нокаутом.

ФОРМАТ ПОЕДИНКА

Такой информации пока нет, но очевидно, что бой продлится не десять раундов. Дуродола – совсем не подарок. Оланреваджу точно едет не на убой, а планирует побеждать. За свою карьеру нигерийский боксер провел сорок пять профессиональных поединков, одержав победу в тридцати шести из них.

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Публикация от Olanrewaju Durodola (@olanrewajudurodola_)

ШАНСЫ МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА

Шансов у Исмаилова фактически нет. Очень маловероятно, что он подтянул кардио и покажет чудеса ударной техники. Магомед столкнется с проблемами: ему придется перестроить ударную технику под бокс, а там много ограничений и совсем иных правил. Непонятно, что движет россиянином, который может потерпеть поражение нокаутом. А это сильно повлияет на его дальнейшую карьеру в ММА.

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Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

ПОЧЕМУ ИСМАИЛОВ ИДЕТ В БОКС

Сейчас среди бойцов смешанного стиля стало модно подаваться в бокс, а вот боксеры в ММА не рвутся, понимая, что шансов у них нет. Исмаилов открывает для себя новые пути. Очевидно, что по правилам ММА все закончилось бы очень быстро, но он выбрал бокс и сразится с Дуродолой на его поле. Все зависит от правил, а они пока не обнародованы. Посмотрим, возможно, что Исмаилов переквалифицируется и станет регулярно драться по боксерским правилам.

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Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

Исмаилов очень неплохо двигается, но насколько его хватит?.. Покажет бой.

Исмаилов в последнем поединке проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде. В его статистике семнадцать побед и три поражения.

источник: «Советский спорт»
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