Кокер планирует видеть Харрисон в Bellator и хочет свести ее с Сайборг

Скотт Кокер заявляет, что продолжает переговоры с менеджером Кайлы Харрисон и строит на нее планы. Хотя, есть информация, что она останется в PFL, но Bellator не унывает, а видит ее будущей соперницей для Крис Сайборг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ®️ Cristiane Cyborg Justino (@criscyborg)

Харрисон придется спуститься в полулегкую весовую категорию, а это может стать большой проблемой для американской спортсменки.

«Мы на связи с Али Абдель-Азизом, некоторые нюансы сделки оговорены, но конкретной договоренности пока нет. Мы продолжим переговоры на этой неделе», — заявил президент Bellator Скотт Кокер на пресс-конференции после воскресного турнира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kayla Harrison (@judokayla)

СЛЕДУЮЩИЙ БОЙ САЙБОРГ

Подобрать оппонентку для Крис Сайборг всегда сложно, но Кокер говорит, что следующей станет Кэт Зингано, которая уступила всем топам UFC и подписалась в Bellator. Дата поединка будет известна в самом ближайшем времени. Все понимают, что шансов у Зингано фактически нет, а Сайборг снова одержит яркую победу. Реальную конкуренцию может составить только Кайла Харрисон, а ее появления в Bellator существенно поднимет статус женского дивизиона организации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cat Zingano (@alphacatzingano)

Кайла Харрисон в последнем поединке провела рычаг локтя Тэйлор Гуардадо во втором раунде. В ее рекорде двенадцать побед и ни одного поражения.

Крис Сайборг в последнем бою нокаутировала Шинейд Кавану в первом раунде. На ее счету двадцать пять побед и два поражения.

Кэт Зингано в последнем поединке провела рычаг локтя Оливии Паркер в первом раунде. В ее активе двенадцать побед и четыре поражения.