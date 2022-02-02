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О'Мэлли хочет драться с Яном, но упорно не замечает Нурмагомедова

Шон О'Мэлли очень желает выйти против Петра Яна, но это фантастично, а вот бой с Саидом Нурмагомедовым выглядит гораздо актуальнее.
О\'Мэлли хочет драться с Яном, но упорно не замечает Нурмагомедова
02 февраля 2022 08:25
автор: Антон Купреченков
автор фото: ВКонтакте UFC

Восходящая звезда ММА Шон О'Мэлли занимает двенадцатую строчку рейтинга легчайшего веса UFC, но постоянно заявляет, что является будущим чемпионом. Бой с Петром Яном выглядит не очень актуально, но американец набирает себе баллы:

«Если просто назвать одного человека, то это, пожалуй, Петр Ян, русский парень. Он гребаный гангстер. В моих глазах он сейчас один из лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Я думаю, что получился бы крутой бой».

Однозначно, что в ближайший год такой поединок нереален, между Яном и О'Мэлли слишком много других претендентов на пояс.

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Публикация от Sugar Sean O'Malley (@sugaseanmma)

Игнор Саида Нурмагомедова

Россиянин Саид Нурмагомедов хочет драться с американцем, но тот делает вид, что ничего не происходит:

«Привет, Шон. В UFC два раза предлагали организовать бой между нами, но твоя куриная задница ни разу не ответила. Так что мы будем делать? Я хочу убить весь тот хайп, который есть вокруг тебя».

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Публикация от Said Nurmagomedov (@nurmagomedov_said)

Саид Нурмагомедов — это настоящий вызов для Шона. Россиянин великолепно работает в стойке, а его борьба на порядок выше чем у американца.

Россиянину не хватает пиара, но это дело поправимое. Такой поединок будет очень востребован и взорвет новостные ленты. Остается надеяться, что Шон О'Мэлли не испугается, а найдет в себе силы и примет вызов.

Шон О'Мэлли в последнем поединке победил Раулиана Пайву техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде пятнадцать побед и одно поражение.

Саид Нурмагомедов в последнем поединке задушил Кодди Стэманна в первом раунде. В его рекорде шестнадцать побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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