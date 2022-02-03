ТОП-10 фактов о Шавкате Рахмонове

ФАКТ №1
Изначально Шавкат Рахмонов выступал под флагом Узбекистана, но в 2017 году получил гражданство Казахстана и стал представлять эту страну.
ФАКТ №2
Рахмонов узнал о ММА, просматривая диски с записью поединков. Бои вдохновили Шавката, и он стал заниматься единоборствами.
ФАКТ №3
Будущий боец UFC совмещал работу грузчиком и тренировки. Многие окружающие не верили в успех и были удивлены его достижениям в ММА.
ФАКТ №4
Рахмонов имеет базу любительского ММА. В 2013 году он стал самым молодым чемпионом мира среди представителей любительского ММА.
ФАКТ №5
В 2014 году Шавкат дебютировал в промоутерской компании M-1 Global.
ФАКТ №6
30 марта 2019 Рахмонов победил техническим нокаутом Данилу Приказу и стал чемпионом M-1 Global в полусреднем весе.
ФАКТ №7
Рахмонов дебютировал в UFC в 2020 году. Он провел гильотину Алексу Оливейре в самом начале первого раунда.
ФАКТ №8
Шавкат является великолепным борцом, но свой путь в единоборствах он начал с бокса.
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Публикация от Shavkat “NOMAD”Rakhmonov (@shavkatrakhmonov94)
ФАКТ №9
В статистике казахского спортсмена пятнадцать побед и ни одного поражения.
ФАКТ №10
Следующим соперником Шавката Рахмонова станет Карлстон Линдси Харрис, который идет на серии из пяти побед к ряду.