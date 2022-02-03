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ТОП-10 фактов о Шавкате Рахмонове

5 февраля в рамках UFC Fight Night 200 свой очередной поединок проведет непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов, представляющий Казахстан. «Советский спорт» расскажет о главных фактах из жизни спортсмена.
ТОП-10 фактов о Шавкате Рахмонове
03 февраля 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ФАКТ №1

Изначально Шавкат Рахмонов выступал под флагом Узбекистана, но в 2017 году получил гражданство Казахстана и стал представлять эту страну.

ФАКТ №2

Рахмонов узнал о ММА, просматривая диски с записью поединков. Бои вдохновили Шавката, и он стал заниматься единоборствами.

Источник фото: «Инстаграм» Шавката Рахмонова

ФАКТ №3

Будущий боец UFC совмещал работу грузчиком и тренировки. Многие окружающие не верили в успех и были удивлены его достижениям в ММА.

Источник фото: «Инстаграм» Шавката Рахмонова

ФАКТ №4

Рахмонов имеет базу любительского ММА. В 2013 году он стал самым молодым чемпионом мира среди представителей любительского ММА.

ФАКТ №5

В 2014 году Шавкат дебютировал в промоутерской компании M-1 Global.

Источник фото: «Инстаграм» Шавката Рахмонова

ФАКТ №6

30 марта 2019 Рахмонов победил техническим нокаутом Данилу Приказу и стал чемпионом M-1 Global в полусреднем весе.

ФАКТ №7

Рахмонов дебютировал в UFC в 2020 году. Он провел гильотину Алексу Оливейре в самом начале первого раунда.

Источник фото: «Инстаграм» Шавката Рахмонова

ФАКТ №8

Шавкат является великолепным борцом, но свой путь в единоборствах он начал с бокса.

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Публикация от Shavkat “NOMAD”Rakhmonov (@shavkatrakhmonov94)

ФАКТ №9

В статистике казахского спортсмена пятнадцать побед и ни одного поражения.

Источник фото: «Инстаграм» Шавката Рахмонова

ФАКТ №10

Следующим соперником Шавката Рахмонова станет Карлстон Линдси Харрис, который идет на серии из пяти побед к ряду.

Источник фото: «Инстаграм» Шавката Рахмонова

источник: «Советский спорт»
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