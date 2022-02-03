Уничтожительница легенд. Кетлин Виейра встретится с Холли Холм

Виейра – боец легчайшей женской весовой категории, она занимает пятую строчку рейтинга UFC. Российской публике она стала известна, проиграв единогласным решением судей Яне Куницкой. А после ей назначили бой с Мишей Тейт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ketlen «Fenomeno» Vieira - UFC (@ketlenvieiraufc)

Будем откровенны, в Кетлин особо никто не верил, а в UFC очень хотели победы Миши. Но все получилось иначе… Виейра «разобрала» Тейт и победила единогласным судейским решением. Бразильянка оказалась очень крепкой и перспективной спортсменкой, которая не собирается останавливаться на достигнутом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ketlen «Fenomeno» Vieira - UFC (@ketlenvieiraufc)

БОЙ С ХОЛЛИ ХОЛМ

UFC устраивает ей очередную проверку, а ее противостояние с Холли Холм привлекает фанатов единоборств. Нас ждет классическое противостояние борца и ударника.

Источник фото: «Инстаграм» Холли Холм

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ХОЛЛИ ХОЛМ

Экс-чемпионка UFC не дралась около полутора лет. Она была травмирована и думала о завершении карьеры. Холм – базовый боксер, адаптировавший свою базу под ММА. Холли испытывает определенные трудности в поединках с борцами. Достаточно вспомнить ее бой с Тейт, который она проиграла удушающим приемом в пятом раунде. Виейра демонстрирует очень грамотный гейм-план. В предстоящем противостоянии она сделает ставку на борьбу и имеет хорошие шансы на победу.

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Победительница поединка станет претенденткой на титул, который принадлежит Джулианне Пенье. Если Холм уже была на вершине, то для Кетлин все еще впереди.

Холли Холм в последнем поединке победила Ирен Алдану единогласным решением судей. В ее рекорде четырнадцать побед и пять поражений.

Кетлин Виейра в последнем бою единогласным решением судей одолела Мишу Тейт. На ее счету двенадцать побед и два поражения.