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Херманссон против Стрикленда и возвращение Рахмонова. Где смотреть UFC Vegas 47

В ночь на 6 февраля состоится турнир UFC Vegas 47, в главном поединке нас ожидает противостояние Джека Херманссона и Шона Стрикленда.
Херманссон против Стрикленда и возвращение Рахмонова. Где смотреть UFC Vegas 47
04 февраля 2022 07:41
автор: Антон Купреченков
автор фото: Инстаграм UFC

На турнире выступит казахский боец Шавкат Рахмонов, правнук русских эмигрантов Ник Максимов, Юлия Столяренко из Литвы и украинец Денис Бондарь.

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ UFC VEGAS 47

Турнир UFC Vegas 47 пройдет в ночь на 6 февраля, предварительные поединки стартуют в 00:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Украина — Setanta Sports
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

КАРД ТУРНИРА UFC VEGAS 47

Средний вес: Джек Херманссон vs Шон Стрикленд;

Средний вес: Пунахэле Сориано vs Ник Максимов;

Полусредний вес: Шавкат Рахмонов vs Карлстон Харрис;

Средний вес: Трейшон Гор vs Брайэн Баттл;

Полулегкий вес: Джулиан Эроса vs Стивен Питерсон;

Легчайший вес: Майлс Джонс vs Джон Кастанеда;

Полулегкий вес: Хаким Даводу vs Майкл Тризано;

Средний вес: Чиди Нжокуани vs Марк-Андре Барио;

Женский легчайший вес: Алексис Дэвис vs Юлия Столяренко;

Полутяжелый вес: Жаилтон Алмейда vs Данило Маркес;

Полусредний вес: Джейсон Уитт vs Филип Роу;

Наилегчайший вес: Малколм Гордон vs Денис Бондарь.

источник: «Советский спорт»
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