Херманссон против Стрикленда и возвращение Рахмонова. Где смотреть UFC Vegas 47

На турнире выступит казахский боец Шавкат Рахмонов, правнук русских эмигрантов Ник Максимов, Юлия Столяренко из Литвы и украинец Денис Бондарь.
ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ UFC VEGAS 47
Турнир UFC Vegas 47 пройдет в ночь на 6 февраля, предварительные поединки стартуют в 00:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Украина — Setanta Sports
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Посмотреть эту публикацию в Instagram
КАРД ТУРНИРА UFC VEGAS 47
● Средний вес: Джек Херманссон vs Шон Стрикленд;
● Средний вес: Пунахэле Сориано vs Ник Максимов;
● Полусредний вес: Шавкат Рахмонов vs Карлстон Харрис;
● Средний вес: Трейшон Гор vs Брайэн Баттл;
● Полулегкий вес: Джулиан Эроса vs Стивен Питерсон;
● Легчайший вес: Майлс Джонс vs Джон Кастанеда;
● Полулегкий вес: Хаким Даводу vs Майкл Тризано;
● Средний вес: Чиди Нжокуани vs Марк-Андре Барио;
● Женский легчайший вес: Алексис Дэвис vs Юлия Столяренко;
● Полутяжелый вес: Жаилтон Алмейда vs Данило Маркес;
● Полусредний вес: Джейсон Уитт vs Филип Роу;
● Наилегчайший вес: Малколм Гордон vs Денис Бондарь.