Херманссон против Стрикленда и возвращение Рахмонова. Где смотреть UFC Vegas 47

На турнире выступит казахский боец Шавкат Рахмонов, правнук русских эмигрантов Ник Максимов, Юлия Столяренко из Литвы и украинец Денис Бондарь.

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ UFC VEGAS 47

Турнир UFC Vegas 47 пройдет в ночь на 6 февраля, предварительные поединки стартуют в 00:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

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ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Украина — Setanta Sports

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

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КАРД ТУРНИРА UFC VEGAS 47

● Средний вес: Джек Херманссон vs Шон Стрикленд;

● Средний вес: Пунахэле Сориано vs Ник Максимов;

● Полусредний вес: Шавкат Рахмонов vs Карлстон Харрис;

● Средний вес: Трейшон Гор vs Брайэн Баттл;

● Полулегкий вес: Джулиан Эроса vs Стивен Питерсон;

● Легчайший вес: Майлс Джонс vs Джон Кастанеда;

● Полулегкий вес: Хаким Даводу vs Майкл Тризано;

● Средний вес: Чиди Нжокуани vs Марк-Андре Барио;

● Женский легчайший вес: Алексис Дэвис vs Юлия Столяренко;

● Полутяжелый вес: Жаилтон Алмейда vs Данило Маркес;

● Полусредний вес: Джейсон Уитт vs Филип Роу;

● Наилегчайший вес: Малколм Гордон vs Денис Бондарь.