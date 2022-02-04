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Перспективы Нганну в других ведущих мировых лигах

Фрэнсис Нганну продолжает конфликтовать с руководством UFC и пока не подписал новый контракт. «Советский спорт» составил подборку его потенциальных соперников в ведущих мировых промоушенах.
Перспективы Нганну в других ведущих мировых лигах
04 февраля 2022 08:22
автор: Антон Купреченков
автор фото: ВК UFC

BELLATOR. РАЙАН БЕЙДЕР, ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО, ВАЛЕНТИН МОЛДАВСКИЙ

Райан Бейдер — чемпион Bellator в тяжелом весе. Все мы любим сравнивать UFC и Bellator. Такой поединок окончательно снимет все вопросы, но шансов у Бейдера фактически нет. Бейдер — природный полутяжеловес, в бою с Нганну ему придется столкнуться с грубой физической силой, побороть его не получится, а в стойке шансов совсем нет. Победа Нганну нокаутом.

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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

Валентин Молдавский серьезно уступает в габаритах чемпиону UFC, нас ждет очередной нокаут в пользу Нганну.

Федор Емельяненко и Фрэнсис Нганну… Такой поединок будоражит воображение фанатов ММА не первый год. Федор находится в отличной форме, но Фрэнсис на другом уровне. Сейчас такой поединок не имеет никакого смысла.

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Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)

ONE FC. АНАТОЛИЙ МАЛЫХИН

Сингапурский промоушен не славится своими тяжеловесами. Россиянин Анатолий Малыхин только набирает свои обороты, а его потенциал пока не раскрыт, он хорошо борется в стойке и партере, является нокаутером. Бой с Нганну — это интересно, но пока рановато, опыт, сила и мощь на стороне чемпиона UFC.

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Публикация от ANATOLIY MALYKHIN (@anmalykhin)

EAGLE FC. СЕРГЕЙ ХАРИТОНОВ

Ростер промоушена Хабиба Нурмагомедова пока формируется и из тяжеловесов можно выделить только Сергея Харитонова. Россиянин стилистически удобен для Нганну, он любит драться в стойке. При всем уважении, но шансов у Сергея крайне мало.

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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

ACA. ТОНИ ДЖОНСОН

АСА имеет не особо сильный тяжелый дивизион. Тони Джонсон — чемпион организации, который будет нокаутирован Фрэнсисом Нганну на первых минутах поединка.

АМС FIGHT NIGHTS

Российский промоушен делает ставку на перспективных, но молодых тяжеловесов. Для Фрэнсиса Нганну будет очень сложно подобрать настоящего оппонента. Скорее всего, но это будет спортсмен со стороны.

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Публикация от FIGHT NIGHTS GLOBAL - ММА (@fightnights)

КУЛАЧНЫЕ БОИ

Нганну готов к экспериментам. Его поединок на голых кулаках соберет огромную аудиторию. Хотя, если быть откровенными, то за здоровье его оппонентов довольно страшно. Bare Knuckle FC — это лидер мировой кулачной индустрии, они могут подобрать соперника для камерунца, но это будет очередной бой с известным результатом.

Анатолий Сульянов, который является руководителем Hardcore FC, сделал предложение для Фрэнсисса Нганну, заявив, что готов заплатить два миллиона долларов и свести его с россиянином Тимуром Слащининым. Звучит здорово, но не особо реально…

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Публикация от Анатолий Сульянов (@tolya_sulyanov)

ВЫВОД

Мы видим, что реальных оппонентов у Фрэнсисса Нганну просто нет. А его финансовые запросы, в полном объеме, может удовлетворить лишь UFC.

источник: «Советский спорт»
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