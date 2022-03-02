Ислам Махачев хочет драться с Дос Аньосом прямо сейчас, Тони Фергюсон тоже рядом

Ислам Махачев обратился к Рафаэлю Дос Аньосу в сети, он сказал, что готов выйти на коротком уведомлении и предложил поединок в промежуточном весе.
«77,1 кг? У нас есть незавершенное дело», – написал Махачев.
Рафаэль Дос Аньос выдвинул свои условия:
«74,84 кг. Дивизион, для которого ты создан. Я в игре».
Очевидно, что бразилец снова пытается уйти от потенциального сражения с россиянином.
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Шансов у Дос Аньоса совершенно нет, Хабиб Нурмагомедов провел с ним довольно аккуратный поединок, показав свое максимальное превосходство. Ислам Махачев сейчас находится на невероятном уровне и не оставит бразильцу никаких шансов. Скорее всего, этот бой просто не состоится, Дос Аньос испугается и сошлется на свой вес.
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БОЙ С ТОНИ ФЕРГЮСОНОМ
Тони Фергюсон тоже готов выйти на коротком уведомлении и драться с бразильцем:
«Нам предложили на коротком уведомлении подраться с Рафаэлем дос Аньосом на UFC 272, и мы более чем готовы это сделать и спасти бой».
Знаете, у нас сложилась очень красивая ситуация… Дос Аньос драться с Махачевым не будет, а Тони согласится без проблем. Возможно, что Тони Фергюсон и Ислам Махачев сразятся уже на этих выходных…