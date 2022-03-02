Чемпион Bellator угрожает бойцам UFC. Мусаси может вернуться в лучшую лигу мира

Гегард Мусаси собирается снова к штурму UFC, в Bellator он зачистил весь дивизион, драться реально просто не с кем, Анатолий Токов не в счет, никаких шансов у него нет, бойцы находятся на совершенно ином уровне во всех аспектах.

Чемпион не собирается размениваться на случайные бои, а хочет драться с Исраэлем Адесанья:

«Я бы надрал ему задницу. Адесанья и Роберт Уиттакер дерутся в стойке – их стиль идеален для меня. Почему болельщики считают, что я бы проиграл? Лохи. Никакого уважения. Послушайте, я не говорю о прошлогоднем Мусаси, я не говорю о Мусаси пятилетней давности.

Я говорю о Мусаси, которого вы видели в пятницу. Это были 85 секунд. Разве я не говорил вам, что побью его? Я стану лучшим средневесом. Чего еще они хотят? С этого момента я буду всех финишировать. Каждого. Они мне не ровня, никто из них».

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Знаете, а ведь он прав. Мусаси может очень сильно разбавить средний вес UFC и создать там реальную и очень яркую конкуренцию, которой сейчас откровенно не хватает. Многие забыли, но чемпион Bellator уже дрался в лучшей мировой организации и ушел по окончанию контракта, приняв более выгодное предложение от Скотта Кокера. Вернется ли он сейчас? Такая вероятность есть и она очень большая!

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Гегард Мусаси в последнем поединке победил Остина Вандерфорда техническим нокаутом в первом раунде. На его счету сорок девять побед, две ничьи и семь поражений.