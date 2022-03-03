Петр Ян на финишной прямой. Стерлинг уже просто молчит

Ян следует своим традициям. Его подготовка к поединку против Стерлинга проходит в Таиланде на базе клуба Tiger Muay Thai, который является давней базой для временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

СОСТАВ КЭМПА

Состав кэмпа впечатляет: Хамзат Чимаев, Магомед Исмаилов, Ярослав Амосов, Дамир Исмагулов и многие другие. Все тренируются и помогают друг другу в подготовке к очередным стартам.

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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПЕТРА ЯНА

Россиянин много работает над скоростью и кардио, в этом ему помогают местные специалисты.

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Понятно, что Ян не собирается особо бороться со Стерлингом, а планирует уничтожать его в стойке, но большое внимание он уделяет борцовской подготовке.

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РАБОТА В СТОЙКЕ

Россиянин очень много трудится над комбинациями в стойке. Знаете, Стерлинга ожидают интересные сюрпризы.

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ТАЙСКИЕ ПОДСЕЧКИ

Фишка, которую Ян принес в ММА и поймал на этом много борцов. Россиянин не постит эти элементы в сеть, но можете не сомневаться, что мы увидим этот компонент в предстоящем поединке.

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МОЛЧАНИЕ СТЕРЛИНГА

Стерлинг постоянно троллил Яна, вернее, считал, что троллил, но выглядел довольно глупо, а сейчас резко пропал. Видимо, что страх перед реваншем стал брать свое. Будем надеяться, что он не травмируется и не заболеет, а поединок состоится.