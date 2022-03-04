Кейн Веласкес устроил стрельбу и может получить пожизненный срок

Кейн Веласкес попал в очень скверную историю. Он расстрелял машину, в которой находился Гарри Юджин Гуларте и еще два человека. Юджин со своей матерью является владельцем частного детского сада и подозревается в растлении малолетних. Подозреваемый внес залог и был отпущен на свободу. Информация появилась не сразу, но домогательствам подверглась маленькая дочка Кейна. Он взял пистолет и пошел стрелять, но попал не в Гуларте, а его отчима, который находился на пассажирском сиденье. Отчим остался жив, а Кейна доставили в полицейский участок. Экс-чемпиону UFC в тяжелом весе может грозить от двадцати лет лишения свободы до пожизненного срока.

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РЕАКЦИЯ ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА, ИСЛАМА МАХАЧЕВА, ДАНЫ УАЙТА И БЕНА АСКРЕНА

Хабиб Нурмагомедов: «Ты мужчина, Кейн! Мы любим тебя и всегда будем с тобой!»

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Ислам Махачев: «Мы с тобой, брат».

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Дана Уайт: «Это ужасно. Я не знаю подробностей, чтобы говорить об этом, но судя по тому, что я слышал – мы все согласны, что поступили бы так же, случись такое с нами. И Кейн сделал это».

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Бен Аскрен: «Я не хочу жить в стране, где нельзя застрелить того, кто изнасиловал вашего ребенка. Свободу Кейну».

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В данный момент Кейн Веласкес находится в следственном изоляторе Сан-Хосе.