Ковингтон - Масвидаль и Мороз - Агапова. Где смотреть турнир UFC 272

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ UFC 272

Предварительные поединки стартуют 6 марта в 02:00 по Москве. Основной кард начнется в 06:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

КАРД ТУРНИРА UFC 272

Основной кард

Колби Ковингтон vs Хорхе Масвидаль;

Эдсон Барбоза vs Брайс Митчелл;

Кевин Холлэнд vs Алекс Оливейра;

Сергей Спивак vs Грэг Харди;

Предварительные поединки

Джэлин Тёрнер vs Джейми Малларки;

Марина Родригез vs Ян Сяонянь;

Николае Негумереану vs Кеннеди Нзечакву;

Марина Мороз vs Мария Агапова;

Брайэн Келлехер vs Умар Нурмагомедов;

Тим Эллиотт vs Тагир Уланбеков;

Девонте Смит vs Людовит Клайн;

Дастин Джейкоби vs Михал Олексейчук.

КОНФЛИКТЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ РЕШЕНЫ В КЛЕТКЕ

Марина Мороз и Мария Агапова — бой, который ждут все жители стран бывшего СССР.

Хорхе Масвидаль планирует наказать своего бывшего друга Колби Ковингтона, который обманул его тренера.