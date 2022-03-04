Ковингтон - Масвидаль и Мороз - Агапова. Где смотреть турнир UFC 272

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ UFC 272
Предварительные поединки стартуют 6 марта в 02:00 по Москве. Основной кард начнется в 06:00 по московскому времени.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
КАРД ТУРНИРА UFC 272
Основной кард
Колби Ковингтон vs Хорхе Масвидаль;
Эдсон Барбоза vs Брайс Митчелл;
Кевин Холлэнд vs Алекс Оливейра;
Сергей Спивак vs Грэг Харди;
Предварительные поединки
Джэлин Тёрнер vs Джейми Малларки;
Марина Родригез vs Ян Сяонянь;
Николае Негумереану vs Кеннеди Нзечакву;
Марина Мороз vs Мария Агапова;
Брайэн Келлехер vs Умар Нурмагомедов;
Тим Эллиотт vs Тагир Уланбеков;
Девонте Смит vs Людовит Клайн;
Дастин Джейкоби vs Михал Олексейчук.
КОНФЛИКТЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ РЕШЕНЫ В КЛЕТКЕ
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