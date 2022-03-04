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Мужская позиция. Президент UFC Дана Уайт не планирует разрывать контракты с российскими бойцами

Массовые отмены соревнований, увольнения спортсменов из России, запрет на выступления под отечественным флагом — реалии нашего времени. Президент UFC Дана Уайт смотрит на ситуацию под другим углом, а мы надеемся, что российские бойцы продолжат свое триумфальное шествие в главном мировом ММА-промоушене.
Мужская позиция. Президент UFC Дана Уайт не планирует разрывать контракты с российскими бойцами
04 марта 2022 14:45
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

«Мы круглосуточно работаем, чтобы сохранить поединки с участием российских бойцов. Ситуация тяжёлая, но я считаю, что шоу должно продолжаться».

Дана Уайт

Следует понимать, что это принципиальная позиция сильного руководителя. Вот другой пример… Керрит Браун президент любительской Федерации IMMAF. Он снял сборную Россию со всех любительских соревнований, хотя многократно пользовался поддержкой России, приезжал к нам, фотографировался с руководителями отечественной Федерации и сидел с ними за одним столом, но забыл, что «спорт вне политики». Стоит отметить, что руководство любительской Федерации ММА России отделалось общими фразами, что в сложившейся обстановке выглядит весьма слабенько и довольно неубедительно, но и не удивительно.

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Публикация от Kerrith Brown (@kerrithbrown)

Так вот… Дана Уайт понимает, что без российских бойцов UFC начнет двигаться в противоположное от успеха направление. В каждом дивизионе есть наши бойцы, которые бьются за титулы, являются любимцами фанатов и лидерами мнений. Уволить их — это провал. Возможно, что некоторые страны для них будут закрыты, но Дана Уайт умеет решать вопросы, бойцовский остров в Абу-Даби и другие подобные места еще никто не отменял.

UFC

Через неделю нас ждет UFC в Лондоне, а там несколько наших бойцов… Этот турнир и станет отправной точкой, которая покажет истинную ситуацию, а уже через месяц Петр Ян должен сразиться с Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона UFC в легчайшем весе и этот поединок не может сорваться.

источник: «Советский спорт»
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