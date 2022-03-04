Мужская позиция. Президент UFC Дана Уайт не планирует разрывать контракты с российскими бойцами

«Мы круглосуточно работаем, чтобы сохранить поединки с участием российских бойцов. Ситуация тяжёлая, но я считаю, что шоу должно продолжаться».

Дана Уайт

Следует понимать, что это принципиальная позиция сильного руководителя. Вот другой пример… Керрит Браун — президент любительской Федерации IMMAF. Он снял сборную Россию со всех любительских соревнований, хотя многократно пользовался поддержкой России, приезжал к нам, фотографировался с руководителями отечественной Федерации и сидел с ними за одним столом, но забыл, что «спорт вне политики». Стоит отметить, что руководство любительской Федерации ММА России отделалось общими фразами, что в сложившейся обстановке выглядит весьма слабенько и довольно неубедительно, но и не удивительно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kerrith Brown (@kerrithbrown)

Так вот… Дана Уайт понимает, что без российских бойцов UFC начнет двигаться в противоположное от успеха направление. В каждом дивизионе есть наши бойцы, которые бьются за титулы, являются любимцами фанатов и лидерами мнений. Уволить их — это провал. Возможно, что некоторые страны для них будут закрыты, но Дана Уайт умеет решать вопросы, бойцовский остров в Абу-Даби и другие подобные места еще никто не отменял.

UFC

Через неделю нас ждет UFC в Лондоне, а там несколько наших бойцов… Этот турнир и станет отправной точкой, которая покажет истинную ситуацию, а уже через месяц Петр Ян должен сразиться с Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона UFC в легчайшем весе и этот поединок не может сорваться.