Прогноз на самые ожидаемые поединки UFC 272

КОЛБИ КОВИНГТОН - ХОРХЕ МАСВИДАЛЬ

Ковингтон — явный фаворит у букмекеров, но Масвидаль очень хочет отомстить за своего тренера и закрыть прошлое поражение. Хорхе полетит вперед с первых секунд, он попытается нокаутировать Колби Ковингтона. Этот момент будет очень опасен для Колби, сомнительно, что бой дойдет до решения. Колби Ковингтону выгодно затянуть поединок в более поздние раунды. Если Масвидаль не финиширует соперника в первой половине боя, то может проиграть.

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МАРИНА МОРОЗ - МАРИЯ АГАПОВА

Весьма занимательное противостояние. Агапова выглядит очень эмоционально, а Мороз более спокойна. Если бой пройдет в стойке, то успех будет на стороне Мороз, Агапова постарается комбинировать ударку с борьбой и может финишировать украинку в партере. Скучно не будет — это точно!

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БРАЙЭН КЕЛЛЕХЕР - УМАР НУРМАГОМЕДОВ

Нурмагомедов откровенно сильнее своего оппонента, до решения поединок не дойдет, а Умар финиширует Келлехера.

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ТАГИР УЛАНБЕКОВ - ТИМ ЭЛЛИОТ

Эллиот испытывает серьезные проблемы в партере, Тагир не станет терять свой шанс и финиширует его именно там.

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ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ UFC 272

Предварительные поединки стартуют 6 марта в 02:00 по Москве. Основной кард начнется в 06:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ»