Мишель Уотерсон может завершить карьеру из-за неизвестной болезни

Мишель Уотерсон должна была сразиться с Амандой Рибас 26 марта на турнире UFC, но бой отменился. Создалось впечатление, что Мишель находилась на очень сильных эмоциях и решила прояснить ситуацию выложив видео в своем аккаунте в инстаграм. Бой перенесли на 7 мая, но сомнительно, что он вообще состоится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Waterson (@karatehottiemma)

«Я надеюсь, скрестив пальцы, что это будет короткий перерыв. Травма помешала мне тренироваться и выйти на бой — это ужасно. Я была очень взволнована перед поединком с Амандой и она тоже ждала это событие, я очень надеюсь, что мы сможем подраться. Сейчас мне нужно решить проблему с травмой, я обязана об этом позаботиться или она может сломать мою карьеру».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Waterson (@karatehottiemma)

Остается надеяться, что Мишель Уотерсон решит проблемы со здоровьем и вернется в строй. Все мы помним, что она всегда являлась очень перспективной представительницей наилегчайшей женской весовой категории UFC. Да, она переживает не самый лучший этап своей карьеры и чередует победы с поражениями, но уступает исключительно топовым соперницам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michelle Waterson (@karatehottiemma)

Мишель Уотерсон в последнем бою проиграла Марине Родригес единогласным судейским решением. На ее счету восемнадцать побед и девять поражений.