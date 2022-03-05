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Шлеменко травмирован, а Хирамагомедов хочет забрать титул у Одилова, но на замену выходит Ермеков

Александр Шлеменко снимается с боя с Фаридуном Одиловым, а Гамзат Хирамагомедов может выйти на замену.
Шлеменко травмирован, а Хирамагомедов хочет забрать титул у Одилова, но на замену выходит Ермеков
05 марта 2022 22:17
автор: Антон Купреченков
автор фото: Инстаграм Александра Шлеменко

Фаридун Одилов и Александр Шлеменко должны были встретиться 1 апреля и разыграть титул чемпиона Eagle FC в среднем весе. Шлеменко рассказал, что его беспокоит травма, и он вынужден был сняться с боя. Одилов отреагировал очень зло:

«Сообщаю я вам с огорчением, а кому-то на радость. Все те, кто говорили, что Шлеменко духовитый, что он мертвый будет выходить, Шлеменко не снимается никогда с боев, что он такой крутой. Вот воздухом оказался этот ваш Шлеменко.

Потерял всякое уважение к нему, так как считаю, что он просто не захотел боя со мной после того, как он нашел для себя бой с Магомедом. Тянул до последнего, меньше месяца, а он только сейчас захотел дать ответ. Но ничего, все что ни делается все к лучшему. Соперника скоро узнаете. Это будет встреча двух бойцов, которые выделяются фанатской базой».

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Публикация от ФАРИДУН ОДИЛОВ (@odilov.faridun)

Звучит довольно грубовато, Александр Шлеменко таких слов не простит, что будет правильно с его стороны. Ну да ладно… Кто будет драться с Фаридуном Одиловым?

ХИРАМАГОМЕДОВ ИЛИ ГУСЕЙНОВ

Выбор очевиден. Артур Гусейнов проиграл свой последний поединок Шлеменко, сомнительно, что он составит конкуренцию чемпиону.

Артур Гусейнов: «Предположительно, да. Я готов выйти на замену. Мне готовиться не надо, у меня все нормально. Связывалось ли со мной руководство лиги? Нет, пока не связывалось. Я не думаю, что кто-то за такое короткое время сможет на замену выйти. Если финансово меня все устроит, я выйду».

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Публикация от Артур Гусейнов (@arturguseynov)

Гамзат Хирамагомедов дебютировал в Eagle FC с убойного нокаута и готов драться с Фаридуном Одиловым:

Гамзат Хирамагомедов: «Я готов накормить Одилова своими кулаками!»

Хирамагомедов может одолеть Одилова, сделать это быстро и без особых проблем. Будем надеяться, что именно он выйдет на замену.

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Публикация от Hamza Khiramagomedov (@khiramagomedov_g)

Пока мы анализировали, стало известно, что на замену выходит Даурен Ермеков, но до боя почти месяц, и все может снова поменяться.

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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

источник: «Советский спорт»
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