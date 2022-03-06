«Он фактически не бьет, а мои удары разрывают кожу». Макгрегор проехался по Махачеву

– Я буду бороться с этим дерьмовым пятном «Макчавичем», не переживайте. Я вернусь, любое время и любой вес! У Махачева слабенький удар.

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– Посмотрите, что делал Махачев в бою с Грином, он забирает полный маунт и не бьет, а начинает обниматься, у его соперника нет даже царапин. Когда они дерутся со мной, то у них в голове образуются дыры, создается впечатление, что в моей руке клюшка для гольфа, я разрываю кожу как скальпель. Я не помню, чтобы Махачев кого-то бил.

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БУДЕТ ЛИ КОНОР БИТЬСЯ ЗА ТИТУЛ

Такой вариант совершенно не исключается, ирландец восстановился после травмы и рвется в клетку, а драться с ноунеймами он не планирует. Учитывая, что Махачев был вынужден драться с Бобби Грином, который не является топом, то в UFC могут снова его тормознуть, но это будет весьма странно и неправильно.

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МАХАЧЕВ ПРОТИВ МАКГРЕГОРА В ЕЩЕ ОДНОМ ПРЕТЕНДЕНТСКОМ ПОЕДИНКЕ

Президент UFC Дана Уайт любит шоу и деньги, а такой бой их принесет. Да, он кинет Макгрегора под каток, который его закатает, других вариантов просто нет. Конор может попасть в стойке, но это, согласитесь, слишком уж фантастично, россиянин свалит его на первых минутах боя и начнет забивать, учитывая монолог ирландца, который мы выложили выше.

НУЖЕН ЛИ ТАКОЙ БОЙ МАХАЧЕВУ

Да, этот поединок покажет всему миру, что Макгрегор находится совершенно на ином уровне, а Махачев полноценный и настоящий чемпион!

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Ислам Махачев в последнем бою победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде. На его счету двадцать две победы и одно поражение.

Конор Макгрегор в последнем поединку уступил Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде. На его счету двадцать две победы и шесть поражений.