Мороз задушила Агапову, а Масвидаль откровенно разочаровал. Обзор UFC 272

Победа Мороз
Украинка Марина Мороз смогла финишировать Марию Агапову, в первом раунде Агапова забрала спину своей оппонентки, но развить успех не смогла. Во втором раунде Марина смогла провести треугольник руками и заставила казахстанскую спортсменку сдаться.
Нурмагомедов не оставил никаких шансов
Умар Нурмагомедов буквально деклассировал Брайана Келлехера. Развязка наступила в первом раунде, Нурмагомедов забрал спину и задушил американца.
Поражение Уланбекова
Тагир Уланбеков провел очень странный, но близкий поединок и уступил Тиму Эллиоту единогласным решением судей, показав, что топовых бойцов пока не тянет.
Победа Спивака
Сергей Спивак одержал очередную победу, в первом раунде он смог повалить Грега Харди и забил его в партере, рефери зафиксировал технический нокаут.
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Судейские решения в главных поединках
Рафаэль Дос Аньос показал, что Ренато Мойкана не совсем одного уровня с ним, методично переигрывая и разбивая его на всех этажах. Победа единогласным решением судей.
Хорхе Масвидаль собирался нокаутировать Колби Ковингтона, но показал откровенно посредственное выступление и уступил единогласным решением судей, этот бой нельзя было назвать близким.
Технические результат турнира UFC 272
Основной кард
Колби Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей;
Рафаэль Дос Аньос победил Ренато Мойкано единогласным решением судей;
Брайс Митчелл победил Эдсона Барбозу единогласным решением судей;
Кевин Холланд победил Алекса Оливейру техническим нокаутом во 2-м раунде;
Сергей Спивак победил Грега Харди техническим нокаутом в 1-м раунде.
Предварительные поединки
Джалин Тернер победил Джейми Малларки техническим нокаутом во 2-м раунде;
Марина Родригес победила Янь Сяонань раздельным решением судей;
Ник Негумерану победил Кеннеди Нзечакву раздельным решением судей;
Марина Мороз победила Марию Агапову сабмишеном (ручной треугольник) во 2-м раунде;
Умар Нурмагомедов победил Брайана Келлехера сабмишеном (удушение сзади) в 1-м раунде;
Тим Эллиот победил Тагира Уланбекова единогласным решением судей;
Людовит Клайн победил Девонте Смита раздельным решением судей;
Дастин Джейкоби победил Михала Олексейчука единогласным решением судей .