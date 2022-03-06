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Мороз задушила Агапову, а Масвидаль откровенно разочаровал. Обзор UFC 272

В США состоялся турнир UFC 272, в главном бою вечера Колби Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей. Обзор наиболее интересных моментов турнира.
Мороз задушила Агапову, а Масвидаль откровенно разочаровал. Обзор UFC 272
06 марта 2022 11:21
автор: Антон Купреченков
автор фото: Сообщество UFC ВКонтакте

Победа Мороз

Украинка Марина Мороз смогла финишировать Марию Агапову, в первом раунде Агапова забрала спину своей оппонентки, но развить успех не смогла. Во втором раунде Марина смогла провести треугольник руками и заставила казахстанскую спортсменку сдаться.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Нурмагомедов не оставил никаких шансов

Умар Нурмагомедов буквально деклассировал Брайана Келлехера. Развязка наступила в первом раунде, Нурмагомедов забрал спину и задушил американца.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Поражение Уланбекова

Тагир Уланбеков провел очень странный, но близкий поединок и уступил Тиму Эллиоту единогласным решением судей, показав, что топовых бойцов пока не тянет.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Победа Спивака

Сергей Спивак одержал очередную победу, в первом раунде он смог повалить Грега Харди и забил его в партере, рефери зафиксировал технический нокаут.

Судейские решения в главных поединках

Рафаэль Дос Аньос показал, что Ренато Мойкана не совсем одного уровня с ним, методично переигрывая и разбивая его на всех этажах. Победа единогласным решением судей.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Хорхе Масвидаль собирался нокаутировать Колби Ковингтона, но показал откровенно посредственное выступление и уступил единогласным решением судей, этот бой нельзя было назвать близким.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Технические результат турнира UFC 272

Основной кард

Колби Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей;

Рафаэль Дос Аньос победил Ренато Мойкано единогласным решением судей;

Брайс Митчелл победил Эдсона Барбозу единогласным решением судей;

Кевин Холланд победил Алекса Оливейру техническим нокаутом во 2-м раунде;

Сергей Спивак победил Грега Харди техническим нокаутом в 1-м раунде.

Предварительные поединки

Джалин Тернер победил Джейми Малларки техническим нокаутом во 2-м раунде;

Марина Родригес победила Янь Сяонань раздельным решением судей;

Ник Негумерану победил Кеннеди Нзечакву раздельным решением судей;

Марина Мороз победила Марию Агапову сабмишеном (ручной треугольник) во 2-м раунде;

Умар Нурмагомедов победил Брайана Келлехера сабмишеном (удушение сзади) в 1-м раунде;

Тим Эллиот победил Тагира Уланбекова единогласным решением судей;

Людовит Клайн победил Девонте Смита раздельным решением судей;

Дастин Джейкоби победил Михала Олексейчука единогласным решением судей .

источник: «Советский спорт»
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