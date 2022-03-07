Кто следующий для Умара Нурмагомедова

ДЖЕК ШОР

Это наиболее интересный и ожидаемый оппонент для Нурмагомедова. Непобежденный представитель Уэльса должен был сразиться с Умаром 19 марта, но бой отменился, а его соперником станет россиянин Тимур Валиев. Если Шор сможет победить, что очень сомнительно, то Умар может сразиться с ним следующим.

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СОНГ ЯДОНГ

Представитель Китая занимает четырнадцатую строчку рейтинга UFC и является потенциальным соперником для Умара Нурмагомедова, который стремится в топ. В его статистике пятнадцать побед, одна ничья и четыре поражения.

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РИКИ СИМОН

Американец идет на серии из четырех побед подряд и занимает тринадцатую строчку рейтинга UFC. Он неплохо борется и может дать Нурмагомедову бой. В его активе девятнадцать побед и три поражения.

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ШОН О'МЭЛЛИ

Очень интересный бой, Шон очень любит говорить про Хабиба, а тут есть возможность подраться с его братом. О'Мэлли выглядит очень уж грозно, но мы общались с Саидом Нурмагомедовым, который сказал, что американец тщательно подбирает своих оппонентов и не хочет драться с сильными бойцами. Почему-то кажется, что на бой с Умаром он не согласится….

Интервью Саида Нурмагомедова - https://www.sovsport.ru/mma/articles/2:1020309

В статистике американца пятнадцать побед и одно поражение.

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Умар Нурмагомедов в последнем бою задушил Брайана Келлехера в первом раунде. На его счету четырнадцать побед и ни одного поражения.