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Кто следующий для Умара Нурмагомедова

Российский представитель легчайшей весовой категории Умар Нурмагомедов продолжает победное шествие в UFC. Мы составили примерную подборку его возможных соперников в будущем.
Кто следующий для Умара Нурмагомедова
07 марта 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ДЖЕК ШОР

Это наиболее интересный и ожидаемый оппонент для Нурмагомедова. Непобежденный представитель Уэльса должен был сразиться с Умаром 19 марта, но бой отменился, а его соперником станет россиянин Тимур Валиев. Если Шор сможет победить, что очень сомнительно, то Умар может сразиться с ним следующим.

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Публикация от Jack 'Tank' Shore (@jackshoremma)

СОНГ ЯДОНГ

Представитель Китая занимает четырнадцатую строчку рейтинга UFC и является потенциальным соперником для Умара Нурмагомедова, который стремится в топ. В его статистике пятнадцать побед, одна ничья и четыре поражения.

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Публикация от 宋亚东 (@yadongsong)

РИКИ СИМОН

Американец идет на серии из четырех побед подряд и занимает тринадцатую строчку рейтинга UFC. Он неплохо борется и может дать Нурмагомедову бой. В его активе девятнадцать побед и три поражения.

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Публикация от Ricky Simon (@rickysimonufc)

ШОН О'МЭЛЛИ

Очень интересный бой, Шон очень любит говорить про Хабиба, а тут есть возможность подраться с его братом. О'Мэлли выглядит очень уж грозно, но мы общались с Саидом Нурмагомедовым, который сказал, что американец тщательно подбирает своих оппонентов и не хочет драться с сильными бойцами. Почему-то кажется, что на бой с Умаром он не согласится….

Интервью Саида Нурмагомедова - https://www.sovsport.ru/mma/articles/2:1020309

В статистике американца пятнадцать побед и одно поражение.

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Публикация от Sugar Sean O'Malley (@sugaseanmma)

Умар Нурмагомедов в последнем бою задушил Брайана Келлехера в первом раунде. На его счету четырнадцать побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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