Кто следующий для Умара Нурмагомедова

ДЖЕК ШОР
Это наиболее интересный и ожидаемый оппонент для Нурмагомедова. Непобежденный представитель Уэльса должен был сразиться с Умаром 19 марта, но бой отменился, а его соперником станет россиянин Тимур Валиев. Если Шор сможет победить, что очень сомнительно, то Умар может сразиться с ним следующим.
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СОНГ ЯДОНГ
Представитель Китая занимает четырнадцатую строчку рейтинга UFC и является потенциальным соперником для Умара Нурмагомедова, который стремится в топ. В его статистике пятнадцать побед, одна ничья и четыре поражения.
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РИКИ СИМОН
Американец идет на серии из четырех побед подряд и занимает тринадцатую строчку рейтинга UFC. Он неплохо борется и может дать Нурмагомедову бой. В его активе девятнадцать побед и три поражения.
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ШОН О'МЭЛЛИ
Очень интересный бой, Шон очень любит говорить про Хабиба, а тут есть возможность подраться с его братом. О'Мэлли выглядит очень уж грозно, но мы общались с Саидом Нурмагомедовым, который сказал, что американец тщательно подбирает своих оппонентов и не хочет драться с сильными бойцами. Почему-то кажется, что на бой с Умаром он не согласится….
Интервью Саида Нурмагомедова - https://www.sovsport.ru/mma/articles/2:1020309
В статистике американца пятнадцать побед и одно поражение.
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Умар Нурмагомедов в последнем бою задушил Брайана Келлехера в первом раунде. На его счету четырнадцать побед и ни одного поражения.