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Красота в ринге. Девушки-бойцы в ММА и боксе

Мы собрали подборку наиболее интересных девушек, которые выступают в ММА и боксе или уже завершили свою карьеру, но остаются кумирами миллионов.
Красота в ринге. Девушки-бойцы в ММА и боксе
08 марта 2022 09:55
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Джины Карано

Джина Карано

Карано — одна из родоначальниц мирового женского ММА. Джина дебютировала в 2006 году и дралась три года, но заслужила мировую известность и любовь фанатов. Американка озвучивает роли и играет в кино, а еще имеет свою четкую жизненную позицию, которую не боится выражать.

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Публикация от G I N A J🌟Y C A R A N O (@ginajcarano)

Ронда Роузи

Ронда подарила нам массовую популяризацию женского ММА и принесла его в UFC. Роузи завершила карьеру, но снимается в фильмах, ведет подкаст и остается востребованной в разных сферах.

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Публикация от Ronda Rousey (@rondarousey)

Эбани Бриджес

Австралийская спортсменка является настоящим секс-символом женского бокса, а ее бои собирают огромную аудиторию. Бриджес дерется и уходить пока не собирается.

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Публикация от Blonde Bomber 💣💁🏼‍♀️🇦🇺 (@ebanie_bridges)

Кларесса Шилдс

Многократная чемпионка мира по боксу, которая дебютировала в ММА и планирует двигаться в этом направлении, выступая под эгидой PFL.

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Публикация от ClaressaTheGWOATShields (@claressashields)

Лиана Джоджуа

Сейчас Лиана временно не дерется, но остается одной из самых известных девушек-бойцов из России, за которой следят по всему миру.

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Публикация от Liana Jojua (@likajojua)

Миша Тейт

Экс-чемпионка UFС Миша Тейт дебютировала в 2006 году, завершила карьеру, была вице-президентом промоушена ONE FC, а потом вернулась в бои и снова дерется в UFC. Тейт воспитывает двоих детей.

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Публикация от Miesha Tate (@mieshatate)

Диана Авсарагова

Восходящая звезда женского ММА Диана Авсарагова уже имеет огромную фанатскую базу, но драться начала совсем недавно и уверенно движется к титулу чемпионки Bellator.

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Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

Джулианна Пенья

Чемпионка UFC сотворила невероятный апсет, победив Аманду Нуньес. Сейчас она активно развивается и не планирует расставаться с долгожданным титулом.

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Публикация от Julianna Peña (@venezuelanvixen)

Крис Сайборг

Бразильянка является одной из самых сильных и титулованных девушек-бойцов в мире. Она ушла из UFC и зачистила весь дивизион Bellator. Драться с ней особо никто не хочет.

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Публикация от ®️ Cristiane Cyborg Justino (@criscyborg)

источник: «Советский спорт»
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