Милана Дудиева возвращается в бои. Где смотреть турнир Invicta FC 46

Где и когда смотреть турнир
Invicta FC — американский промоушен, в котором дерутся одни девушки.
С этого года телеканал «Матч Боец» транслирует все ивенты Invicta FC. Прямой эфир стартует 9 марта в 03:55 по московскому времени. Прямая трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале промоушена Invicta FC.
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Главный бой
В главном бою вечера мексиканская спортсменка Карина Родригес будет драться за пояс организации с Дайаной Торкуато, которая представляет Бразилию.
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Бой Миланы Дудиевой
Милана Дудиева возвращается в бои, россиянка не дралась три года, она встретится с Денис Гомез. Этот поединок обещает получиться очень зрелищным. Милана сильно заряжена и прошла большой кэмп в США. Изначально Дудиева должна была сразиться с Дайаной Торквато, которой уступила в прошлом бою раздельным судейским решением, но Торквато будет драться за титул, а россиянке нашли другую соперницу.
Кард турнира Invicta 46
Наилегчайший вес (титул): Карина Родригес vs Дайана Торкуато;
Наилегчайший вес: Милана Дудиева vs Денис Гомез;
Минимальный вес: Даниэль Тэйлор vs Лиз Трейси;
Наилегчайший вес: Кристина Уилльямс vs Флор Хани;
Промежуточный вес: Паулина Гранадос vs Моник Адриан;
Минимальный вес: Фатима Клин vs Надя Вера;