Енджейчик хочет провести реванш с Жанг или другой громкий поединок

Йоанна Енджейчик не дралась ровно два года и теперь полна решимости реваншировать свою обидчицу Вейли Жанг.

«Я хочу с ней реванша. У меня интерес №1 к этому бою. У меня есть три кандидата, с которыми я хочу разобраться: чемпионка – Роуз Намаюнас, Карла Эспарза – претендентка №1 и Вейли Жанг. Мы с Вейли провели невероятный поединок… Почему бы нам не повторить это снова?»

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«Я жду больших боев. Жанг была занята поединками с Намаюнас, а Эспарза шла вперед и побеждала, она следующая претендентка. Я была сосредоточена на себе, залечила травмы, тренировалась и стала гораздо лучше и сильнее. Я чувствую себя сильнее физически, морально и просто счастливым человеком. Я очень усердно тренируюсь!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk)

Йоанна Енджейчик в последнем бою уступила раздельным решением Вейли Жанг. На ее счету восемнадцать побед и четыре поражения.

Вейли Жанг в последнем поединке уступила Роуз Намаюнас раздельным решением судей. В ее статистике двадцать одна победа и три поражения.

Карла Эспарза в последнем бою победила Сяонань Ян техническим нокаутом во втором раунде. В ее рекорде двадцать одна победа и шесть поражений.

Роуз Намаюнас в последнем поединке победила Вейли Жанг раздельным решением судей. На ее счету четырнадцать побед и четыре поражения.