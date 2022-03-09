Анкалаев против Сантоса. Где смотреть турнир UFC

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР UFC

Предварительный кард стартует 13 марта в 00:00 по московскому времени. Основные поединки начнутся в 03:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Украина — Setanta Sports

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

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КАРД ТУРНИРА UFC

Основной кард

Тиаго Сантос — Магомед Анкалаев

Марлон Мораес — Ядон Сонг

Содик Юсуф — Алекс Касерес

Халил Роунтри — Карл Роберсон

Дрю Добер — Теренс Маккини

Алекс Перейра — Бруно Силва.

Предварительный кард

Мэттью Семелсбергер — Эй Джей Флетчер

Джей Джей Олдрич — Джиллиан Робертсон

Тревин Джонс — Джавид Башарат

Дэймон Джексон — Камуэла Кирк

Сабина Мазо — Миранда Мэверик

Далча Лунгиамбула — Коди Брандидж

Крис Моутиньо — Гуидо Каннетти

Тафон Нчукви — Азамат Мурзаканов.

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АНКАЛАЕВ ПРОТИВ САНТОСА

Тиаго Сантос закрыл серию из трех поражений к ряду и одержал победу над Джонни Уокером единогласным решением судей. Магомед Анкалаев идет на серии из семи побед подряд и движется к титулу, который находится в нескольких шагах. Тиаго Сантос — не соперник для россиянина, Анкалаеву нужно побеждать и делать это максимально уверенно, а иначе руководство UFC не даст ему титульный шанс в ближайшее время.

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В рекорде Тиаго Сантоса двадцать две победы и девять поражений.

В рекорде Магомеда Анкалаева шестнадцать побед и одно поражение.