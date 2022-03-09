Анкалаев против Сантоса. Где смотреть турнир UFC

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР UFC
Предварительный кард стартует 13 марта в 00:00 по московскому времени. Основные поединки начнутся в 03:00 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Просмотр турнира в странах бывшего СССР
Украина — Setanta Sports
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
Посмотреть эту публикацию в Instagram
КАРД ТУРНИРА UFC
Основной кард
Тиаго Сантос — Магомед Анкалаев
Марлон Мораес — Ядон Сонг
Содик Юсуф — Алекс Касерес
Халил Роунтри — Карл Роберсон
Дрю Добер — Теренс Маккини
Алекс Перейра — Бруно Силва.
Предварительный кард
Мэттью Семелсбергер — Эй Джей Флетчер
Джей Джей Олдрич — Джиллиан Робертсон
Тревин Джонс — Джавид Башарат
Дэймон Джексон — Камуэла Кирк
Сабина Мазо — Миранда Мэверик
Далча Лунгиамбула — Коди Брандидж
Крис Моутиньо — Гуидо Каннетти
Тафон Нчукви — Азамат Мурзаканов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
АНКАЛАЕВ ПРОТИВ САНТОСА
Тиаго Сантос закрыл серию из трех поражений к ряду и одержал победу над Джонни Уокером единогласным решением судей. Магомед Анкалаев идет на серии из семи побед подряд и движется к титулу, который находится в нескольких шагах. Тиаго Сантос — не соперник для россиянина, Анкалаеву нужно побеждать и делать это максимально уверенно, а иначе руководство UFC не даст ему титульный шанс в ближайшее время.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В рекорде Тиаго Сантоса двадцать две победы и девять поражений.
В рекорде Магомеда Анкалаева шестнадцать побед и одно поражение.