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Анкалаев против Сантоса. Где смотреть турнир UFC

13 марта в США состоится UFC Fight Night 203, в главном бою вечера россиянин Магомед Анкалаев сразится с бразильцем Тиаго Сантосом.
Анкалаев против Сантоса. Где смотреть турнир UFC
09 марта 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР UFC

Предварительный кард стартует 13 марта в 00:00 по московскому времени. Основные поединки начнутся в 03:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Украина — Setanta Sports
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom

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Публикация от Magomed Ankalaev (@ankalaev_magomed)

КАРД ТУРНИРА UFC

Основной кард

Тиаго Сантос — Магомед Анкалаев
Марлон Мораес — Ядон Сонг
Содик Юсуф — Алекс Касерес
Халил Роунтри — Карл Роберсон
Дрю Добер — Теренс Маккини
Алекс Перейра — Бруно Силва.

Предварительный кард

Мэттью Семелсбергер — Эй Джей Флетчер
Джей Джей Олдрич — Джиллиан Робертсон
Тревин Джонс — Джавид Башарат
Дэймон Джексон — Камуэла Кирк
Сабина Мазо — Миранда Мэверик
Далча Лунгиамбула — Коди Брандидж
Крис Моутиньо — Гуидо Каннетти
Тафон Нчукви — Азамат Мурзаканов.

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Публикация от UFC (@ufc)

АНКАЛАЕВ ПРОТИВ САНТОСА

Тиаго Сантос закрыл серию из трех поражений к ряду и одержал победу над Джонни Уокером единогласным решением судей. Магомед Анкалаев идет на серии из семи побед подряд и движется к титулу, который находится в нескольких шагах. Тиаго Сантос — не соперник для россиянина, Анкалаеву нужно побеждать и делать это максимально уверенно, а иначе руководство UFC не даст ему титульный шанс в ближайшее время.

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Публикация от Thiago «Marreta» Santos (@tmarretamma)

В рекорде Тиаго Сантоса двадцать две победы и девять поражений.

В рекорде Магомеда Анкалаева шестнадцать побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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