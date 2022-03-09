«Главное, что бой состоится». Авсарагова прокомментировала замену соперницы

В ночь с 12 на 13 марта Диана Авсарагова проведет свой очередной поединок в рамках Bellator. Изначально ее соперницей должна была стать американка Эшли Дин, но она снялась с боя, а ей на замену выйдет Кира Батара.

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Диана Авсарагова: «Ничего страшного, в нашей практике такое случается! Главное, что соперница есть, а мой бой на турнире Bellator 276 состоится. Я прошла большой и полноценный лагерь, а теперь остается выйти в клетку и продемонстрировать свои навыки».

КТО ТАКАЯ КИРА БАТАРА

Кира Батара — американская спортсменка. Она не дралась три года и имеет неплохой послужной список, а проигрывала лишь судейскими решениями. В предстоящем бою она дебютирует в Bellator.

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Кира Батара в последнем бою провела рычаг локтя Френсис Фернандез. В ее статистике восемь побед и четыре поражения.

Диана Авсарагова в последнем поединке победила Габриэллу Гулфин раздельным судейским решением. На ее счету четыре победы и ни одного поражения.