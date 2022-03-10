Махачев в очередной раз не будет драться за титул UFC. Что делать и почему так происходит

«Мне нравится вариант его боя с Бенеилом Дариушем. Поскольку Махачев отказался от боя с Дос Аньосом, мы собираемся вновь дать ему Дариуша», - заявил президент UFC Дана Уайт.

Звучит фантастично, сложно представить отказ со стороны Махачева, который сам предложил Рафаэлю Дос Аньосу подраться:

«Дана Уайт может говорить все, что ему захочется, потому что это не имеет значения. В любом случае, я буду драться со всеми этими парнями, потому что стану чемпионом и зачищу дивизион.

Когда я возьму титул, то обязательно побью дос Аньоса и всех других парней. UFC устроит турнир в Абу-Даби, и я считаю, что заслуживаю там выступить.

Если Чарльз Оливейра победит Джастина Гейджи, то это будет серия из 11 побед против серии из 10 побед. Это похоже на бой Хабиба против Тони Фергюсона. Это самый большой бой в легком весе».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Islam_Makhachev (@islam_makhachev)

Знаете, сомнений в словах Махачева просто нет. Он действительно может зачистить весь легкий дивизион UFC и сделает это, но ему просто не дают.

Что движет Уайтом? Возможно, что он просто не хочет давать титульный бой представителю России, боится каких-то последствий, которые могут наступить при таком раскладе. Поединок с Дариуешем – американец может стать претендентом №1, но только после поединка россиянина с чемпионом.

Махачеву больше не стоит размениваться на поединки с соперниками, которые выходят на замену и не являются топами. Позиция одна – следующий бой только за титул!