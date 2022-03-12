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Куниев не заметил соперника, а Магомедалиев провел тяжелый бой. Обзор турнира Eagle FC 46

В США состоялся второй турнир лиги Хабиба Нурмагомедова. Мы расскажем о наиболее ярких моментах.
Куниев не заметил соперника, а Магомедалиев провел тяжелый бой. Обзор турнира Eagle FC 46
12 марта 2022 13:22
автор: Антон Купреченков
автор фото: ВКонтакте Eagle FC

Нокаут после попадания в корпус

Ирвин Ривера оформил первый досрочный финиш на турнире. Во втором раунде он пробил сильный мидл-кик, который пришелся четко в печень Фирдавсу Хасанову. Рефери зафиксировал нокаут.

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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

Тяжелый бой для Раймонда Магомедалиева

Болельщики привыкли, что Раймонд Магомедалиев побеждает досрочно, но Импу Касангай оказался очень серьезным соперником, который дал равный бой. Поединок продлился три раунда и россиянин смог победить только раздельным судейским решением.

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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

Ризван Куниев демонстрирует свой уровень

Российский тяжеловес Ризван Куниев удосрочил Энтони Гамильтона уже в первом раунде. Россиянин провел гильотину в стойке.

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Главный бой

Увы, но нокаута не получилось. Кевин Ли победил Диего Санчеса единогласным решением судей.

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Публикация от EAGLE FC (@eaglefcmma)

Технические результаты турнира

  • Кевин Ли победил Диего Санчеса единогласным решением судей

  • Ризван Куниев победил Энтони Гамильтона удушающим приемом в первом раунде

  • Рей Борг победил Рики Бандехаса раздельным решением судей

  • Хандессон Феррейра победил Зака Джуузолу единогласным решением судей

  • Раймонд Магомедалиев победил Импу Касанганая раздельным решением судей

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  • Икрам Алискеров победил На-Шона Баррелла единогласным решением судей

  • Ирвин Ривера победил Фирдавса Хасанова техническим нокаутом во втором раунде

  • Арчи Колган победил Дилана Мантелло единогласным решением судей

  • Тайлер Рэй победил Томаса Уэбба единогласным решением судей

  • Ситик Мадуев победил Кайяо Уругвая единогласным решением судей

  • Ридер Ньюман победил Мэнни Вало раздельным решением судей

источник: «Советский спорт»
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