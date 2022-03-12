Куниев не заметил соперника, а Магомедалиев провел тяжелый бой. Обзор турнира Eagle FC 46

Нокаут после попадания в корпус
Ирвин Ривера оформил первый досрочный финиш на турнире. Во втором раунде он пробил сильный мидл-кик, который пришелся четко в печень Фирдавсу Хасанову. Рефери зафиксировал нокаут.
Тяжелый бой для Раймонда Магомедалиева
Болельщики привыкли, что Раймонд Магомедалиев побеждает досрочно, но Импу Касангай оказался очень серьезным соперником, который дал равный бой. Поединок продлился три раунда и россиянин смог победить только раздельным судейским решением.
Ризван Куниев демонстрирует свой уровень
Российский тяжеловес Ризван Куниев удосрочил Энтони Гамильтона уже в первом раунде. Россиянин провел гильотину в стойке.
Главный бой
Увы, но нокаута не получилось. Кевин Ли победил Диего Санчеса единогласным решением судей.
Технические результаты турнира
Кевин Ли победил Диего Санчеса единогласным решением судей
Ризван Куниев победил Энтони Гамильтона удушающим приемом в первом раунде
Рей Борг победил Рики Бандехаса раздельным решением судей
Хандессон Феррейра победил Зака Джуузолу единогласным решением судей
Раймонд Магомедалиев победил Импу Касанганая раздельным решением судей
Икрам Алискеров победил На-Шона Баррелла единогласным решением судей
Ирвин Ривера победил Фирдавса Хасанова техническим нокаутом во втором раунде
Арчи Колган победил Дилана Мантелло единогласным решением судей
Тайлер Рэй победил Томаса Уэбба единогласным решением судей
Ситик Мадуев победил Кайяо Уругвая единогласным решением судей
Ридер Ньюман победил Мэнни Вало раздельным решением судей