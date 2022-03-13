Очередная победа Авсараговой и Рабаданова. Обзор турнира Bellator 276

Нокаут Лоу
Коди Лоу в брутальной манере нокаутировал Джеймса Адкока в первом раунде. Все началось с размена и обоюдных попаданий, но Лоу был точнее, Адкок пропустил несколько серьезных ударов и упал, а рефери пришлось вмешаться и остановить поединок.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Очередная победа Дианы Авсараговой
Россиянка Диана Авсарагова одержала пятую победу в своей профессиональной карьере. Кира Батара показала волю и характер, она постоянно атаковала и много пропускала, в конце первого раунда Авсарагова провела жесткую двойку, но Батару спас гонг. Два других раунда прошли под диктовку россиянки, которая постоянно доносила свои удары до цели и защищалась от попыток перевода в партер. Победа единогласным решением судей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Попал и добил
Великолепный результат показал Ромеро Коттон. В первом раунде Фредди Сандовал попытался пройти в ноги, а Коттон встретил его коленом, Фреди был потрясен, но смог захватить ногу Коттона и осуществил попытку скручивания пятки, Ромеро же вышел и нанес множество ударов. Рефери зафиксировал технический нокаут.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Победа Рабаданова
Гаджи Рабаданов одержал очередную победу. Россиянин не оставил никаких шансов Джей Джею Уилсону, которого победил единогласным судейским решением.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Технические результаты Bellator 276
Основной кард:
- Адам Борикс победил Мадса Бернелла единогласным решением судей
- Фил Дэвис победил Джулиуса Энгликаса единогласным решением судей
- Джонни Эблин победил Джона Сэлтера единогласным решением судей
- Гаджи Рабаданов победил Джей Джей Уилсона единогласным решением судей
Предварительный кард:
- Алекс Полицци победил Хосе Аугусто сабмишном в третьем раунде
- Ромеро Коттон победил Фредди Сандовала техническим нокаутом в первом раунде
- Диана Авсарагова победила Киру Батару единогласным решением судей
- Коди Лоу победил Джеймса Адкока нокаутом в первом раунде
- Роман Фаралдо победил Келвина Рэйфорда технически нокаутом в первом раунде
- Джордан Ховард победил Тревора Уорда техническим нокаутом во втором раунде