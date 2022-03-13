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Очередная победа Авсараговой и Рабаданова. Обзор турнира Bellator 276

В США состоялся Bellator 276, в главном бою вечера Адам Борикс победил Мадса Бернелла, а Гаджи Рабаданов и Диана Авсарагова провели очередные поединки. Обзор наиболее интересных моментов турнира.
Очередная победа Авсараговой и Рабаданова. Обзор турнира Bellator 276
13 марта 2022 10:51
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница Дианы Авсагаровой «ВКонтакте»

Нокаут Лоу

Коди Лоу в брутальной манере нокаутировал Джеймса Адкока в первом раунде. Все началось с размена и обоюдных попаданий, но Лоу был точнее, Адкок пропустил несколько серьезных ударов и упал, а рефери пришлось вмешаться и остановить поединок.

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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

Очередная победа Дианы Авсараговой

Россиянка Диана Авсарагова одержала пятую победу в своей профессиональной карьере. Кира Батара показала волю и характер, она постоянно атаковала и много пропускала, в конце первого раунда Авсарагова провела жесткую двойку, но Батару спас гонг. Два других раунда прошли под диктовку россиянки, которая постоянно доносила свои удары до цели и защищалась от попыток перевода в партер. Победа единогласным решением судей.

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Попал и добил

Великолепный результат показал Ромеро Коттон. В первом раунде Фредди Сандовал попытался пройти в ноги, а Коттон встретил его коленом, Фреди был потрясен, но смог захватить ногу Коттона и осуществил попытку скручивания пятки, Ромеро же вышел и нанес множество ударов. Рефери зафиксировал технический нокаут.

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Победа Рабаданова

Гаджи Рабаданов одержал очередную победу. Россиянин не оставил никаких шансов Джей Джею Уилсону, которого победил единогласным судейским решением.

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Технические результаты Bellator 276

Основной кард:

  • Адам Борикс победил Мадса Бернелла единогласным решением судей
  • Фил Дэвис победил Джулиуса Энгликаса единогласным решением судей
  • Джонни Эблин победил Джона Сэлтера единогласным решением судей
  • Гаджи Рабаданов победил Джей Джей Уилсона единогласным решением судей

Предварительный кард:

  • Алекс Полицци победил Хосе Аугусто сабмишном в третьем раунде
  • Ромеро Коттон победил Фредди Сандовала техническим нокаутом в первом раунде
  • Диана Авсарагова победила Киру Батару единогласным решением судей
  • Коди Лоу победил Джеймса Адкока нокаутом в первом раунде
  • Роман Фаралдо победил Келвина Рэйфорда технически нокаутом в первом раунде
  • Джордан Ховард победил Тревора Уорда техническим нокаутом во втором раунде

источник: «Советский спорт»
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