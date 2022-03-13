Очередная победа Авсараговой и Рабаданова. Обзор турнира Bellator 276

Нокаут Лоу

Коди Лоу в брутальной манере нокаутировал Джеймса Адкока в первом раунде. Все началось с размена и обоюдных попаданий, но Лоу был точнее, Адкок пропустил несколько серьезных ударов и упал, а рефери пришлось вмешаться и остановить поединок.

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Очередная победа Дианы Авсараговой

Россиянка Диана Авсарагова одержала пятую победу в своей профессиональной карьере. Кира Батара показала волю и характер, она постоянно атаковала и много пропускала, в конце первого раунда Авсарагова провела жесткую двойку, но Батару спас гонг. Два других раунда прошли под диктовку россиянки, которая постоянно доносила свои удары до цели и защищалась от попыток перевода в партер. Победа единогласным решением судей.

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Попал и добил

Великолепный результат показал Ромеро Коттон. В первом раунде Фредди Сандовал попытался пройти в ноги, а Коттон встретил его коленом, Фреди был потрясен, но смог захватить ногу Коттона и осуществил попытку скручивания пятки, Ромеро же вышел и нанес множество ударов. Рефери зафиксировал технический нокаут.

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Победа Рабаданова

Гаджи Рабаданов одержал очередную победу. Россиянин не оставил никаких шансов Джей Джею Уилсону, которого победил единогласным судейским решением.

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Технические результаты Bellator 276

Основной кард:

Адам Борикс победил Мадса Бернелла единогласным решением судей

Фил Дэвис победил Джулиуса Энгликаса единогласным решением судей

Джонни Эблин победил Джона Сэлтера единогласным решением судей

Гаджи Рабаданов победил Джей Джей Уилсона единогласным решением судей

Предварительный кард: