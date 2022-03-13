Анкалаев движется к титулу на максимальной скорости. Обзор турнира UFC Vegas 50

Дебют Мурзаканова

Россиянин Азамат Мурзаканов успешно дебютировал в UFC. В третьем раунде он попал коленом по Тафону Нчукви и отправил его в нокаут.

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Задушил через руку

Очередную уверенную победу одержал Даймон Джексон. Во втором раунде он провел Камуоло Керку удушение через руку.

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Гильотина в первом раунде

Коди Брандэйдж не стал откладывать победу в долгий ящик, в первом раунде он поймал Дальчу Лунгиамбулу в гильотину и финишировал его.

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Задушила сзади

Миранда Маверик смогла прервать серию из двух поражений к ряду и финишировала Сабину Мазо во втором раунде, которую задушила забрав спину.

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Вбил в канвас

Дрю Добер вернулся на победную тропу. В первом раунде он буквально вбил в канвас Терренса Маккинни, победив техническим нокаутом.

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Нокаутер из Китая

Сонг Ядонг подтвердил свою славу опаснейшего ударника. Он нокаутировал Марлона Мораеса в первом раунде и одержал третью победу подряд.

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Победа Анкалаева

Магомед Анкалаев снова уверенно победил. Тиаго Сантос дал бой и даже отправил россиянина в нокдаун во втором раунде, но развить успех не смог. Магомед полностью перебил бразильца и провел тейкдаун. Уверенная победа единогласным судейским решением.

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Технические результаты UFC Vegas 50

Основной кард:

Магомед Анкалаев победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей

Сонг Ядонг победил Марлона Мораеса нокаутом в первом раунде

Содик Юсуфф победил Алекса Касэреса единогласным решением судей

Халил Раунтри победил Карла Роберсона техническим нокаутом во втором раунде

Дрю Добер победил Терренса Маккинни техническим нокаутом в первом раунде

Алекс Перейра победил Бруно Силву единогласным решением судей

Предварительный кард: