Анкалаев движется к титулу на максимальной скорости. Обзор турнира UFC Vegas 50

Дебют Мурзаканова
Россиянин Азамат Мурзаканов успешно дебютировал в UFC. В третьем раунде он попал коленом по Тафону Нчукви и отправил его в нокаут.
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Задушил через руку
Очередную уверенную победу одержал Даймон Джексон. Во втором раунде он провел Камуоло Керку удушение через руку.
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Гильотина в первом раунде
Коди Брандэйдж не стал откладывать победу в долгий ящик, в первом раунде он поймал Дальчу Лунгиамбулу в гильотину и финишировал его.
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Задушила сзади
Миранда Маверик смогла прервать серию из двух поражений к ряду и финишировала Сабину Мазо во втором раунде, которую задушила забрав спину.
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Публикация от Miranda “Fear The” MAVERICK 🦅 (@fearthemaverick)
Вбил в канвас
Дрю Добер вернулся на победную тропу. В первом раунде он буквально вбил в канвас Терренса Маккинни, победив техническим нокаутом.
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Нокаутер из Китая
Сонг Ядонг подтвердил свою славу опаснейшего ударника. Он нокаутировал Марлона Мораеса в первом раунде и одержал третью победу подряд.
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Победа Анкалаева
Магомед Анкалаев снова уверенно победил. Тиаго Сантос дал бой и даже отправил россиянина в нокдаун во втором раунде, но развить успех не смог. Магомед полностью перебил бразильца и провел тейкдаун. Уверенная победа единогласным судейским решением.
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Технические результаты UFC Vegas 50
Основной кард:
- Магомед Анкалаев победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей
- Сонг Ядонг победил Марлона Мораеса нокаутом в первом раунде
- Содик Юсуфф победил Алекса Касэреса единогласным решением судей
- Халил Раунтри победил Карла Роберсона техническим нокаутом во втором раунде
- Дрю Добер победил Терренса Маккинни техническим нокаутом в первом раунде
- Алекс Перейра победил Бруно Силву единогласным решением судей
Предварительный кард:
- Мэттью Семелсбергер победил Эйджея Флетчера единогласным решением судей
- Джей Джей Олдрич победил Джиллиана Робертсон единогласным решением судей
- Джавид Башарат победил Тревина Джонса единогласным решением судей
- Миранда Маверик победила Сабину Мазо сабмишеном во втором раунде
- Коди Брандэйдж победил Дальчу Лунгиамбулу сабмишеном в первом раунде
- Гуидо Каннетти победил Криса Моутиньо техническим нокаутом в первом раунде
- Дэймон Джексон победил Камуэло Керка сабмишеном во втором раунде
- Азамат Мурзаканов победил Тафона Нчукви техническим нокаутом в третьем раунде