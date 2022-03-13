ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Уход Федора Емельяненко из спорта может затянуться. Американцы боятся проводить турнир в России

Федор Емельяненко должен был завершить карьеру боем на Красной площади, но президент Bellator боится проводить турнир в России и говорит какую-то чепуху.
Уход Федора Емельяненко из спорта может затянуться. Американцы боятся проводить турнир в России
13 марта 2022 13:06
автор: Антон Купреченков
автор фото: Кадр из фильма «Рокки 4» / vk.com/rocky_balboa

Знаете, когда я смотрел интервью президента Bellator Скотта Кокера, то невольно вспомнил бессмертный фильм Рокки, который снял Сильвестр Сталлоне в далеких восьмидесятых. Создалось впечатление, что Кокер имеет очень относительные знания о России. Давайте почитаем вместе небольшой отрывок:

«Мы точно не будем проводить в этом году прощальный бой Федора в Москве. По понятным причинам. Мы будем искать альтернативную площадку. Да, в Москве было запланировано потрясающее шоу. Я даже могу рассказать, что мы получили одобрение провести этот бой на Красной площади.

Это было бы идеальное прощание для величайшего. Но теперь мы должны изменить планы, найти что-то не менее удивительное. Федор заслуживает великолепных проводов. Просто мы пока не знаем, где именно их проведем».

ТУРНИР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Давайте по полочкам… Турнир на Красной площади — звучит сомнительно, зачем? Медведи, шубы, снег… Очевидно, что Скотт Кокер представляет это именно так. Турнир на улице — это лето, в Москве жарко, а может пойти дождь, такое событие может запросто сорваться в самый последний момент, а сколько зрителей сможет посетить такое мероприятие? В общем, все это фантастика и не более того.

Источник фото: Инстаграм Bellator

ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ…

Это по каким причинам? Господин Кокер видимо забыл, что никакие турниры Россия не отменяет и от спорта не отказывается. Возможно, что президента Bellator пугают проблемы связанные с логистикой, но наши бойцы добираются в США и не говорят о каких-то причинах… Да, маршрут стал длиннее, но это не проблема. Создается впечатление, что Кокер поддался общей истерии и решил, что турнир в России провести нереально, а это откровенный бред.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Ваноли «успокоил» оборону, должны побеждать 2:0». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» - «Краснодар» (13 марта, 19:00).
Магомед танком прёт за титулом! Как Анкалаев убрал с пути Сантоса на UFC Vegas 50
В главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе россиянин Магомед Анкалаев одержал очередную победу - на этот раз по очкам над бразильцем Тиаго Сантосом.
Панарин догоняет Овечкина и Капризова! Как русский лидер «рейнджеров» выбил «пять» (видео)
Четыре очка (гол и четыре результативные передачи) Артемия Панарина обеспечили «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенную выездную победу над «Далласом» (7:4) в матче чемпионата НХЛ.
«Ястребы» снова перешли дорогу «барсам», а у «Динамо» будет матч №7! В Кубке Гагарина — жара
После шестых матчей серий стартового раунда Кубка Гагарина определились все участники полуфиналов Восточной конференции КХЛ, а на «Западе» остался седьмой матч «Динамо» против «Северстали».
Железный Марио прервал ужасную серию ЦСКА! Как армейцы впервые за три года победили «Локо» (видео)
В центральном матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» уступил дома армейцам (1:2), которые ворвались в тройку лидеров чемпионата.
Тульские «пряники» от Новосельцева. Как «Динамо» разгромило «Арсенал» и продолжило гонку за «Зенитом»
Бело-голубые в матче 21-го тура РПЛ выиграли в Туле с крупным счетом 4:1.
Зачем поднимать ценз до 17 лет, если Щербаковой и Трусовой скоро 18? Только из-за «дела Валиевой»?
Ближайшим летом на конгрессе ISU будет решаться вопрос о возрастном цензе. Скорее всего, его поднимут с 15 лет до 17, хотя все три фигуристки, месяц назад стоявшие на олимпийском пьедестале, уже переросли и этот барьер.
«Голодный» Анкалаев нокаутирует Сантоса. Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 50
В ночь на 13 марта в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого Магомед Анкалаев столкнется с Тиаго Сантосом.
«Молоденький вратарь «Локо» плывет, ЦСКА победит 2:1». Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» расклад сил в матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (12 марта, 19:00).
Капризов выбил 30, но каковы Чинахов и Кузнецов! Русское шоу в НХЛ (видео)
Кирилл Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне, но его «Миннесота» уступила «Коламбусу» Егора Чинахова по буллитам (2:3), а Евгений Кузнецов оформил хет-трик за «Вашингтон».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика