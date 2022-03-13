Уход Федора Емельяненко из спорта может затянуться. Американцы боятся проводить турнир в России

Знаете, когда я смотрел интервью президента Bellator Скотта Кокера, то невольно вспомнил бессмертный фильм Рокки, который снял Сильвестр Сталлоне в далеких восьмидесятых. Создалось впечатление, что Кокер имеет очень относительные знания о России. Давайте почитаем вместе небольшой отрывок:

«Мы точно не будем проводить в этом году прощальный бой Федора в Москве. По понятным причинам. Мы будем искать альтернативную площадку. Да, в Москве было запланировано потрясающее шоу. Я даже могу рассказать, что мы получили одобрение провести этот бой на Красной площади.

Это было бы идеальное прощание для величайшего. Но теперь мы должны изменить планы, найти что-то не менее удивительное. Федор заслуживает великолепных проводов. Просто мы пока не знаем, где именно их проведем».

ТУРНИР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Давайте по полочкам… Турнир на Красной площади — звучит сомнительно, зачем? Медведи, шубы, снег… Очевидно, что Скотт Кокер представляет это именно так. Турнир на улице — это лето, в Москве жарко, а может пойти дождь, такое событие может запросто сорваться в самый последний момент, а сколько зрителей сможет посетить такое мероприятие? В общем, все это фантастика и не более того.

Источник фото: Инстаграм Bellator

ПО ПОНЯТНЫМ ПРИЧИНАМ…

Это по каким причинам? Господин Кокер видимо забыл, что никакие турниры Россия не отменяет и от спорта не отказывается. Возможно, что президента Bellator пугают проблемы связанные с логистикой, но наши бойцы добираются в США и не говорят о каких-то причинах… Да, маршрут стал длиннее, но это не проблема. Создается впечатление, что Кокер поддался общей истерии и решил, что турнир в России провести нереально, а это откровенный бред.