Титульные перспективы Магомеда Анкалаева в полутяжелом весе UFC

Сейчас Магомед Анкалаев занимает пятую строчку рейтинга, пусть вас не удивляет такой расклад, столько побед к ряду не одержал даже чемпион организации в полутяжелом весе.
Энтони Смит
Возможно, что американец станет следующим оппонентом российского бойца. Смит идет на серии из трех побед, а проиграл он только самым топовым бойцам полутяжелого дивизиона. На его счету тридцать пять побед и шестнадцать поражений.
Александр Ракич
Австриец занимает третью строчку рейтинга полутяжелого веса UFC. Он идет на серии из двух побед к ряду и является ярким ударником. В его статистике четырнадцать побед и два поражения.
Ян Блахович
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе может стать следующим соперником Магомеда Анкалаева и разыграть титульный шанс. В статистике польского спортсмена двадцать восемь побед и девять поражений.
Магомед Анкалаев достиг высочайшего уровня и может одолеть любого из них. В рекорде россиянина семнадцать побед и одно поражение.