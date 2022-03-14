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Титульные перспективы Магомеда Анкалаева в полутяжелом весе UFC

Магомед Анкалаев одержал восемь побед подряд. Что ожидает его дальше? Сегодня мы поговорим о самом перспективном российском полутяжеловесе.
Титульные перспективы Магомеда Анкалаева в полутяжелом весе UFC
14 марта 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальное сообщество UFC ВКонтакте

Магомед Анкалаев должен драться за титул UFC в полутяжелом весе, ему давно пора дать такую возможность. Есть большая вероятность, что президент UFC Дана Уайт не станет этого делать сейчас, а организует россиянину еще один бой, ну или парочку. Хотя, все это будет выглядеть весьма странно, но не удивительно.

Сейчас Магомед Анкалаев занимает пятую строчку рейтинга, пусть вас не удивляет такой расклад, столько побед к ряду не одержал даже чемпион организации в полутяжелом весе.

Энтони Смит

Возможно, что американец станет следующим оппонентом российского бойца. Смит идет на серии из трех побед, а проиграл он только самым топовым бойцам полутяжелого дивизиона. На его счету тридцать пять побед и шестнадцать поражений.

Александр Ракич

Австриец занимает третью строчку рейтинга полутяжелого веса UFC. Он идет на серии из двух побед к ряду и является ярким ударником. В его статистике четырнадцать побед и два поражения.

Ян Блахович

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе может стать следующим соперником Магомеда Анкалаева и разыграть титульный шанс. В статистике польского спортсмена двадцать восемь побед и девять поражений.

Магомед Анкалаев достиг высочайшего уровня и может одолеть любого из них. В рекорде россиянина семнадцать побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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