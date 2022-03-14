«Ничего личного!» Гамзат «Хищник» Хирамагомедов о бое с Фаридуном Одиловым

— Мой бой с Фаридуном Одиловым должен состояться. Не вижу причин, которые могут этому помешать. Поясню, у меня нет никаких вопросов к Одилову — ничего личного. На его месте мог быть любой боец, который держит пояс. Моя цель — коллекционировать пояса. Сейчас я нахожусь в Eagle FC. Считаю, что пояс этой организации в среднем весе принадлежит мне. Я не дрался около двух лет и у бойцов был шанс, но мое время пришло. Иногда я читаю в сети странные комментарии, что мне рано драться за пояс… Я выступаю много лет, прошел огромную любительскую карьеру, много раз побеждал на чемпионатах России по ММА, тогда там собирались лучшие бойцы всей нашей страны, защищал цвета России на чемпионатах мира и уверенно там побеждал, моего опыта хватит на несколько человек. Считаю, что титульный бой я заслужил. Какая разница, кто владеет поясом? Гамзат Хирамагомедов — будущий чемпион Eagle FC в среднем весе и это только начало. Планов много, а главное, что я чувствую в себе силы для их реализации.

Гамзат Хирамагомедов в последнем бою нокаутировал Джулиано Дел Вигну в первом раунде. На его счету десять побед и одно поражение.