Камару Усман против Канело. Миф или реальность?

Камару Усман давно хочет провести поединок по правилам бокса с абсолютным чемпионом в полусреднем весе Саулем Альваресом:

«Я считаю, что этот бой должен состояться и я уверен, что это абсолютно реально. Альварес тоже не против. Дана Уайт — лучший промоутер, которому по силам организация такого поединка. Я еще не общался с Уайтом по этому поводу, но уверен, что он не будет против. Наша цель — развлечение, Макгрегор и Мейвезер провели такой поединок, а почему нельзя мне? Я хочу драться с ним и всегда иду только вперед. Альварес всегда идет вперед, он постоянно атакует и не хочет превращать свои поединки в оборону. Мы оба хотим драться. Это будет величайшее событие в истории единоборств».

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Звучит сомнительно. Камару Усман — это доминирующий чемпион UFС, отпускать его весьма опасно. Дана Уайт заявлял, что не планирует повторять историю с Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером. Вопросов слишком много, но время покажет…