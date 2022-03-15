Сайборг может покинуть Bellator и сразиться с Харрис в PFL

Крис Сайборг зачистила весь полулегкий вес Bellator, ей все сложнее подобрать соперницу, девушки просто отказываются с ней драться. 27 апреля ее ждет очередная защита титула, а ее соперницей станет никому особо не известная Арлин Бленкоу, которая уже проигрывала бразильянке несколько лет назад, Сайборг задушила ее во втором раунде. Сейчас ничего не изменится, но все будет быстрее. Контракт чемпионки подходит к концу, ей осталось провести всего два боя. Возможно, что она покинет организацию.

PFL

Эта лига может предложить Крис более выгодное предложение, но суть даже не в этом… Бой с Кайлой Харрисон — возможность войти в историю и полноценно реализовать свои амбиции, а потом можно и завершить карьеру.

Источник фото: MMA Junkie

Кайла Харрисон тоже хочет этот бой:

«PFL и я подробно обсудили поединок с Сайборг. Они дали мне понять, что у Крис осталось два поединка по контракту с Bellator, но также я знаю, что руководство PFL готово к переговорам с Bellator.

Они готовы к сотрудничеству во всех направлениях. Некоторое время меня сдерживали тренеры и мои советники. Я готова к любому вызову. Хочу сказать, что наследие важнее для меня, чем деньги».

ВЕСОГОНКА

Крис Сайборг постоянно испытывает проблемы со сгонкой веса, а в PFL ей придется подняться на категорию выше, а это не может ее не радовать.

UFC

Возможно, что Дана Уайт тоже готовит для Сайборг свое предложение и попытается организовать реванш с Амандой Нуньес.

Крис Сайборг в последнем бою нокаутировала Шинейд Кавану в первом раунде. В ее статистике двадцать пять побед и два поражения.