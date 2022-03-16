Агапова хочет провести реванш с Мороз. Может ли такой бой состояться

Марина Мороз задушила Марию Агапову во втором раунде. Украинская спортсменка провела очень сильный бой и не оставила никаких вопросов.

«Люди приезжают в казино Лас-Вегаса и проигрывают все до копейки.​ Затем они залезают в долги, чтобы отыграться. И это перерастает в болезнь.

Это забавно, ведь я, как они. Люблю поиграть. Только не в казино. И не на деньги. Проигрывать плохо и больно. И каждый раз очень большая жажда отыграться.

В ближайшее время будем подписывать новый контракт. С новой соперницей. Да, свой последний бой я проиграла, но я очень хорошо набрала в борьбе. Я думаю, что должна продолжать идти в этом направлении. И надеюсь, через год я наберу побольше борьбы, грэпплинга, опыта и, надеюсь, состоится наш реванш с Мариной. Буду над этим работать. Завтра понедельник. Новая рабочая неделя. Новый кемп».

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

UFC смогли создать очень интересную историю, которая получила отклик по всему миру, а Дана Уайт любит подобные моменты. Конфликт можно снова воспламенить и создать идеальную почву для реванша, который снова соберет огромную аудиторию.

СООТНОШЕНИЯ СТОРОН

Мороз, вопреки мнению многих экспертов, показала великолепный поединок и не оставила никаких шансов Агаповой. Мария может совершить рывок и полностью измениться, поменять тактику, но это звучит довольно фантастично и не особо реально. Скорее всего, но второй бой полностью повторит сценарий первого.