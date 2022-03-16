Харитонов и Емельяненко снова скандалят, но с датой боя и промоушеном еще не определились

Все началось с комментария Сергея Харитонова о поединке Емельяненко и Монсона:

«Не видел этот бой. Говорят, что Монсон проявил себя, как мужчина, дошел до конца. Я удивился этому. Когда меня спросили, чего ожидать от этого боя, я не думал, что у Джеффа есть хоть какие-то шансы. Но он себя показал хорошо. На характере простоял все три раунда. Сколько ему? Больше 50 лет? Я не думал, что он не простоит и двух минут.

Желание подраться с Емельяненко есть. Но для этого должно быть четкое предложение и контракт, чтобы он никуда не убежал и не говорил всякие гадости. Нужно договориться и ударить по рукам. Вернее, по рукам ударят менеджеры, я с ним даже здороваться не хочу. Монсон? Я в свое время ему проиграл. Реванш был интересен после того боя, но сейчас... Это будет не реванш. Не хочу бить старика. А с алкашом можно устроить реванш. Но это своеобразный реванш, хотя Емельяненко моложе меня».

Источник фото: MMA Junkie

Александр Емельяненко отреагировал быстро и в своей манере: «Сережа – петушок рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дойдет дело, готовься».

Источник фото: Официальная страница M-1 GLOBAL «ВКонтакте»

Что тут сказать… К чему готовиться Сергею Харитонову, по каким правилам и где? Вопросов слишком уж много…

ШАНСЫ АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Их нет. Харитонов прав, Александр показал в бою с Монсоном, что никакой боевой формы у него нет, а свой нокаутирующий удар он потерял. Джефф никогда не был бьющим спортсменом или нокаутером, а Александр пропустил от него достаточно ударов. Что сейчас с ним сделает Сергей Харитонов — ответ очевиден.

Сергей Харитонов проиграл Александру Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 10 сентября 2006 в рамках Pride FC.