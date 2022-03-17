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Дана Уайт категорически против поединка Конора Макгрегора и Джейка Пола

Джейк Пол продолжает троллить президента UFC, который не намерен допускать блогера к своим бойцам.
Дана Уайт категорически против поединка Конора Макгрегора и Джейка Пола
17 марта 2022 09:12
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC "ВКонтакте"

«Братья Пол не могут драться с Конором, они просто больше него. Все это полная ерунда. Существуют весовые категории, их придумали не просто так».
Дана Уайт

Руководитель UFC полностью прав. Этот вопрос можно закрывать окончательно. Очень сомнительно, что Конор продаст свой бой, а оба брата дерутся именно по такому принципу. Джейк и Логан бьются только с «легендами», которые уже завершили свою карьеру.

Бен Аскрен — экс-чемпион Bellator, боец с огромным опытом, он «улетает» в нокаут от блогера. Все это весьма сомнительно…

Официальная страница UFC "ВКонтакте"

Тайрон Вудли — отдельная тема. Экс-чемпион UFC с великолепной ударной базой… Был нокаутирован Джейком Полом. Боец стал посмешищем и уничтожил свое наследие. За два боя, просто вдумайтесь, он не смог толком попасть по сопернику.

Официальная страница UFC "ВКонтакте"

Хорхе Масвидаль очень хотел подраться с Джейком Полом и развенчать миф о нем, но, разумеется, блогер не согласился. Ситуация с Конором Макгрегором очень похожа, Джейк много говорит, но драться не будет. Все это хайп и ничего более.

источник: «Советский спорт»
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