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Русские в Лондоне! Где смотреть UFC с участием Александра Волкова

Александр Волков возглавит турнир UFC в Лондоне — звучит многообещающе. Мероприятие состоится 19 марта.
Русские в Лондоне! Где смотреть UFC с участием Александра Волкова
17 марта 2022 11:56
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC "ВКонтакте"

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

UFC в Лондоне пройдет 19 марта, его возглавит поединок Александра Волкова и Тома Аспинала. Турнир стартует в 20:00 по московскому времени. Бой Александра Волкова начнется в районе 01:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom

РОССИЙСКИЕ БОЙЦЫ НА ТУРНИРЕ В ЛОНДОНЕ

В рамках турнира состоится бой Шамиля Абдурахимова и Сергея Павловича. Россияне дерутся в тяжелой весовой категории и являются нокаутерами.

Официальная страница UFC "ВКонтакте"

Тимур Валиев будет биться с непобежденным британцем Джеком Шором, который должен был драться с Умаром Нурмагомедовым. Эксперты утверждают, что Шор потерпит первое поражение в своей карьере.

Официальная страница UFC "ВКонтакте"

ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА

Учитывая, что Фрэнсис Нганну ложится на операцию, у россиянина, в случае победы, есть возможность получить титульный шанс.

КАРД ТУРНИРА

Основной кард:

Александр Волков – Том Аспиналл;
Арнольд Аллен – Дэн Хукер;
Пэдди Пимблетт (Англия, 17-3) – Родриго Варгас;
Гуннар Нельсон – Клаудио Сильва;
Шамиль Абдурахимов– Сергей Павлович;
Никита Крылов – Пол Крейг;

Предварительный кард:

Джей Герберт – Илия Топурия;
Джек Шор – Тимур Валиев;
Молли МакКэнн – Луана Каролина;
Мухаммад Мокаев – Коди Дерден;
Майк Гранди – Макван Амирхани;
Кори МакКенна – Элис Рид;
Натаниэль Вуд – Людвик Шолинян.

источник: «Советский спорт»
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