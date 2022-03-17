Русские в Лондоне! Где смотреть UFC с участием Александра Волкова

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР
UFC в Лондоне пройдет 19 марта, его возглавит поединок Александра Волкова и Тома Аспинала. Турнир стартует в 20:00 по московскому времени. Бой Александра Волкова начнется в районе 01:30 по Москве.
Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.
Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom
РОССИЙСКИЕ БОЙЦЫ НА ТУРНИРЕ В ЛОНДОНЕ
В рамках турнира состоится бой Шамиля Абдурахимова и Сергея Павловича. Россияне дерутся в тяжелой весовой категории и являются нокаутерами.
Тимур Валиев будет биться с непобежденным британцем Джеком Шором, который должен был драться с Умаром Нурмагомедовым. Эксперты утверждают, что Шор потерпит первое поражение в своей карьере.
ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА
Учитывая, что Фрэнсис Нганну ложится на операцию, у россиянина, в случае победы, есть возможность получить титульный шанс.
КАРД ТУРНИРА
Основной кард:
Александр Волков – Том Аспиналл;
Арнольд Аллен – Дэн Хукер;
Пэдди Пимблетт (Англия, 17-3) – Родриго Варгас;
Гуннар Нельсон – Клаудио Сильва;
Шамиль Абдурахимов– Сергей Павлович;
Никита Крылов – Пол Крейг;
Предварительный кард:
Джей Герберт – Илия Топурия;
Джек Шор – Тимур Валиев;
Молли МакКэнн – Луана Каролина;
Мухаммад Мокаев – Коди Дерден;
Майк Гранди – Макван Амирхани;
Кори МакКенна – Элис Рид;
Натаниэль Вуд – Людвик Шолинян.