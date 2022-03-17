Русские в Лондоне! Где смотреть UFC с участием Александра Волкова

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

UFC в Лондоне пройдет 19 марта, его возглавит поединок Александра Волкова и Тома Аспинала. Турнир стартует в 20:00 по московскому времени. Бой Александра Волкова начнется в районе 01:30 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

РОССИЙСКИЕ БОЙЦЫ НА ТУРНИРЕ В ЛОНДОНЕ

В рамках турнира состоится бой Шамиля Абдурахимова и Сергея Павловича. Россияне дерутся в тяжелой весовой категории и являются нокаутерами.

Официальная страница UFC "ВКонтакте"

Тимур Валиев будет биться с непобежденным британцем Джеком Шором, который должен был драться с Умаром Нурмагомедовым. Эксперты утверждают, что Шор потерпит первое поражение в своей карьере.

Официальная страница UFC "ВКонтакте"

ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА

Учитывая, что Фрэнсис Нганну ложится на операцию, у россиянина, в случае победы, есть возможность получить титульный шанс.

КАРД ТУРНИРА