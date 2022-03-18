Эти девушки покажут зрелище. Намаюнас проведет реванш с Эспарзой

Карла Эспарза и Роуз Намаюнас провели свой первый поединок 12 декабря 2014 года. Бой дошел до третьего раунда, но Эспарза забрала спину и смогла финишировать американку литовского происхождения. За прошедшие восемь лет очень много изменилось. Карла Эспарза потеряла пояс, а Роуз Намаюнас смогла стать чемпионкой.

ПОЧЕМУ НАМАЮНАС И ЭСПАРЗА СНОВА ДЕРУТСЯ

После потери титула Карла Эспарза провела огромную работу над ошибками, она перестроилась и смогла одержать пять побед к ряду, которые позволили ей снова приблизиться к заветному трофею. На ее пути снова стоит Роуз Намаюнас.

Источник фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ПОЕДИНКА

Карла Эспарза — базовый борец. Она не особо удобна для Роуз Намаюнас, именно стилистически. Чемпионка будет нацелена на нокаут и досрочное завершение поединка, она понимает, что Эспарза будет затягивать бой, использовать борьбу и постарается победить решением судей.