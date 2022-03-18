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Шара Буллет: Планирую победить и переехать в Москву

Мы пообщались с восходящей звездой полусреднего веса Шарабутдином Магомедовым, который скоро будет драться в финале гран-при «Наше Дело».
Шара Буллет: Планирую победить и переехать в Москву
18 марта 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница AMC Fight Nights «ВКонтакте»

– Расскажи, к чему ты сейчас готовишься?
– Я готовлюсь к финалу «Нашего Дела», затачиваю последние штрихи своей техники, работаю на базе Gor MMA под руководством лучших тренеров, живу в зале. Победитель гран-при получит квартиру в Москве, я заряжен, настроен забрать ее и переехать в Москву.

– С кем ты будешь драться?
– Павел Бурлуцкий – очень опытный боец. Он одержал двенадцать побед и не потерпел ни одного поражения в промоушене «Стрелка», три победы в «Нашем Деле» и еще пару побед в других организациях. Он крепкий и хороший соперник, мне будет очень интересно с ним зарубиться, посмотреть на него. Недавно я продышался, почувствовал клетку в Бразилии. Вышел на замену за три дня и победил в первом раунде. Не особо получилось продышаться, но клетку почувствовал. Готовлюсь к финалу. Это главный мой бой. Квартира в Москве – отличный стимул, такой приз бывает не часто.

Источник фото: Официальная страница AMC Fight Nights «ВКонтакте»

– Ты планируешь продолжать выступления в AMC Fight Nights?
– Конечно! С Fight Nights у нас очень хорошие и теплые отношения. Жду интересных предложений после финала гран-при. Основную ставку я сделал на этот турнир, дата немного оттянулась и мне пришлось перенести подготовку. Я провел месяц в Бразилии, прошел там сбор. После Рамадана буду готов блеснуть в Fight Nights. Готов драться на семьдесят семь или восемьдесят четыре килограмма, планирую разыграть временный пояс. Чемпионы отдыхают, Минеев готов объединить пояса других организаций, а Бикрев? Я совершенно не понимаю позицию Дмитрия Бикрева, что он за чемпион? С кем он дерется? Как он себя ощущает? Я считаю, что он нелегитимный чемпион. Как только перепадет момент, то я заберу у него пояс.

Твои впечатления от тренировок в Бразилии?
– Я получил там очень большой опыт. Там интересный подход. В ММА очень много различных техник, не всегда получается все охватить. Бразильцы объединяют тренировки, час работают в одном направлении, потом в другом, час борьба, а час тайский бокс. Я работал с несколькими бойцами UFC, сборы получились очень сильными.

источник: «Советский спорт»
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