Bellator заняли русофобскую позицию и не планируют давать россиянам титульные поединки

«РУССКИЕ НЕ МОГУТ ДРАТЬСЯ ЗА ТИТУЛ»

Такую формулировку услышал представитель Fedor Team Анатолий Токов, который рассчитывал получить бой за титул чемпиона Bellator в среднем весе. Звучит странно… UFC всегда отличалось от Bellator в лучшую сторону, и Дана Уайт не опускается до подобных низостей. Обе организации являются американскими, но политика у них серьезно отличается. Получается, что господин Кокер желает кому-то понравиться. Сначала он отменил турнир в России, а сейчас стал задвигать наших спортсменов.

«Спорт вне политики» – выражение не для руководства Bellator. Самое главное, что россияне много лет помогали его организации. Сотрудники получали визы в ускоренном порядке, им способствовали во всем, но в ответ получили подобное… Возможно, что скоро российские бойцы, которые оказались заложниками русофобской политики промоушена, вообще не будут попадать в кард ближайших турниров, а нас там много.

ПОЗИЦИЯ ПОМОЩНИКОВ

Удивляет отношение руководства Федерация ММА России, их «друзья» из IMMAF сняли нашу сборную со всех соревнований, но четкой позиции и осуждения подобных действий никто не услышал, а теперь вот это… Снова молчание и тишина.

Фото: Союз MMA России

Будем следить за развитием событий, но такое положение дел вызывает недоумение и много вопросов…