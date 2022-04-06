Мохнаткина против Харрисон в первом раунде гран-при PFL

Российская спортсменка Марина Мохнаткина начинает свой путь в гран-при PFL и сразу попадает на чемпионку Кайлу Харрисон. Сможет ли Марина составить ей конкуренцию? Многие скажут, что нет, но это не так.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ БОРЦОВСКИХ ШКОЛ

Этот бой интересен своей борьбой. Обе спортсменки исповедуют весьма похожий стиль. Кайла Харрисон — двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо. Марина Мохнаткина — многократная чемпионка России и мира по самбо. Конечно, никто не отрицает, что олимпийская чемпионка — это безусловный топ, но нас ожидает поединок по правилам ММА, а не самбо или дзюдо.

Фото: Страница PFL «ВКонтакте» Анонс

Марина Мохнаткина успешно и давно тренируется в США, подтянула свою стойку, но основная развязка ожидает нас в партере.

ШАНС ДЛЯ МАРИНЫ МОХНАТКИНОЙ

Он точно есть. Марина является мастером болевых приемов на ноги, а в дзюдо они запрещены правилами. Мохнаткина очень здорово делает рычаг колена, который является ее коронным приемом. Никто не говорит, что Кайла Харрисон не умеет защищаться от таких воздействий, но тут на стороне россиянки опыт. Если Марина будет следовать своей базе, то может сотворить полноценную сенсацию в мире ММА.

Фото: Страница PFL «ВКонтакте» Кайла Харрисон

Марина Мохнаткина в последнем бою победила Клаудиа Замора единогласным судейским решением. На ее счету шесть побед и два поражения.

Кайла Харрисон в последнем поединке провела рычаг локтя Тэйлор Гуардадо во втором раунде. В ее статистике двенадцать побед и ни одного поражения.