Главный реванш мирового ММА. Где смотреть поединок Петра Яна и Алджамейна Стерлинга

Где смотреть турнир

Турнир UFC 273 стартует 10 апреля в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Просмотр турнира в странах бывшего СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom

https://vk.com/ufc Петр Ян и Алджамейн Стерлинг

Ян против Стерлинга

Мы дождались! В первом бою Петр Ян нарушил правила и потерял титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Эту досадную случайность он исправит в ближайшее время. Алджамейн Стерлинг очень много болтал, а теперь ему придется подтвердить свои слова действиями. Будем надеяться, что американец не получит травму и не заболеет в день боя. Возможно, что этот поединок станет для него последним в профессиональной карьере и он решит уйти из спорта. Хочется отметить руководство UFC, которое, в отличии от Bellator, не стало никак препятствовать проведению этого поединка, а довело ситуацию до логического конца. Болеем за Петра Яна, который должен восстановить справедливость и вернуть себе титул.