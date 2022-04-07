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«Ни шагу назад». Марина Мохнаткина о поединке с Кайлой Харрисон

Российский боец Марина Мохнаткина рассказала «Советскому спорту» о предстоящем поединке с чемпионкой PFL Кайлой Харрисон.
«Ни шагу назад». Марина Мохнаткина о поединке с Кайлой Харрисон
07 апреля 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Страница PFL «ВКонтакте»

– Для меня это огромный шаг вперед и шанс заявить о себе в PFL. У меня очень боевой настрой. Нет разницы – драться с Кайлой сейчас или в финале гран-при. Это будет крутой бой: самбо против дзюдо, я настроена по-боевому – ни шагу назад!

Сейчас идет серьезная подготовка, я настраиваюсь как на финал турнира, а не просто на первый поединок гран-при. Это чемпионка и непобежденный боец, самый высокооплачиваемый файтер в мире ММА. Для меня это огромный вызов.

Победит сильнейший, но у меня настрой именно на победу, мне хочется о себе заявить. Сразу участвовать в гран-при, в главном бою вечера, а что стесняться? Можно идти мелкими шагами до финала, а можно сделать такой большой шаг… Для меня это огромный шанс, я ей безумно благодарна. Готовимся, а шестого мая вы все сами увидите!

Фото: Bellator MMA

Марина Мохнаткина в последнем бою победила Клаудиа Замора единогласным судейским решением. На ее счету шесть побед и два поражения.

Кайла Харрисон в последнем поединке провела рычаг локтя Тэйлор Гуардадо во втором раунде. В ее статистике двенадцать побед и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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