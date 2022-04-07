«Марина может удивить всех». Авсарагова о бое Мохнаткиной и Харрисон

– Этот бой очень вдохновляет и завораживает. Кайла Харрисон – доминирующая чемпионка PFL, которая позиционирует себя как одна из самых сильных девушек в ММА за всю историю. Я считаю, что у Марины Мохнаткиной есть очень неплохие шансы в этом поединке, она базовая самбистка, а все мы знаем, что одна из главных фишек самбо – болевые приемы на ноги. Кайла Харрисон может испытать серьезные проблемы, она дзюдоистка, а в этом виде единоборств запрещены любые воздействия на ноги.

Фото: PFL MMA

Я очень надеюсь, что Марина не будет увлекаться стойкой, ей надо бороться, совершенно не важно окажется она снизу или нет, она умеет выходить на такие приемы из любой позиции. Понятно, что Кайла посмотрит ее поединки и будет максимально стараться избежать подобных ситуаций, но все решаемо. Это невероятный шанс для Марины Мохнаткиной. Я верю, что она может сотворить сенсацию и провести Харрисон болевой прием на ногу.

Надо максимально собраться и сделать свою работу, а победа откроет для Марины совершенно иные горизонты.