Бойцовский турнир промоушенов BSF и MFE впервые пройдет в игорной зоне «Красная Поляна»

ГДЕ И КОГДА

Бои пройдут 30 апреля в 18:00 на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA. Организаторами выступят промоушены Black sea Fighter (Россия) и Mix Fight Events (Испания). 14 профессиональных поединков, из которых 7 противостояний по тайскому боксу, 6 схваток по правилам ММА и 1 бой по правилам К1.

В БОРЬБЕ ЗА ТИТУЛ

Три боя станут титульными. В первом поединке по тайскому боксу двукратный чемпион мира Аик Бегоян сразится с чемпионом Испании по муай-тай – Сильвиу Витезом. Победитель станет обладателем пояса промоушена Black Sea Fighter.

Второй бой определит чемпиона организации Mix Fight Events по тайскому боксу в категории до 58,5 кг. За вакантный титул поспорят звезда российского MMA и тайского бокса Вартан Асатрян и боец из Ирана Мухамед Зарекмали.

Финальной частью трилогии станет схватка по муай-тай за пояс промоушена Black sea Fighter в весовой категории до 69,9 кг. В борьбу вступит Альберт Амирджанян - обладатель кубка Европы 2015 и интерконтинентальный чемпион среди профессионалов по версии ISKA в 2019 году. В качестве оппозиции выступит двукратный чемпион Румынии по тайскому боксу и К1 Николай Драгос.

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ

Генеральный директор RED ARENA Ирина Борисова поделилась мнением о предстоящем событии:

- Регулярные турниры по смешанным единоборствам давно стали визитной карточкой нашей площадки. В этот раз мы приготовили особую программу для фанатов этого вида спорта. 30 апреля гости арены увидят сразу 3 титульных боя и 3 вида единоборств за один вечер.

Почетными гостями турнира станут – министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, министр спорта республики Армения Карен Гилоян, чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко.

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В ГРАММАХ?

Взвешивание и церемония Face to Face пройдет 29.04 в 19:00 на главной сцене «Казино Сочи».

Информационными партнерами турнира выступят: «Матч ТВ», «Матч Боец», Laliga Sport TV, Sport TV, Elite Boxing TV, Kentron TV, Fite TV. Любимый партнер – первое спортивное СМИ страны газета «Советский спорт».