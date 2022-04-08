Угол псевдо-чемпиона. Кто поддерживает Стерлинга

«Чемпион» UFC в легчайшем весе продолжает свой безумный троллинг в отношении Петра Яна, но шутки Стерлинга понятны далеко не всем. Его команда во многом ему соответствует.

Эл Яквинта — боец UFC, который никогда не отличался странными высказываниями, его присутствие в углу Стерлинга может вызвать определенные вопросы, но они являются соотечественниками и это можно понять, но Яквинта один из самых адекватных участников угла «чемпиона».

Официальная страница UFC ВКонтакте

Мераб Двалишвили — боец UFC и одноклубник Алджамейна Стерлинга. Его высказывания вызывают массу сомнений и вопросов. Они друзья, но утверждать, что Стерлинг заслуженно победил в первом бою — весьма странно и не очень дальновидно. Я с интересом воспринял момент, когда Мераб нырнул в прорубь, которая была затянута тонким льдом и порезал себе лицо, эта ситуация многое говорит о нем. Его реплики совершенно не поддаются логическому объяснению, создается впечатление, что посты Стерлинга в сети продюсирует именно он. Эти парни нашли себя и соответствуют друг другу.

«Он совершил большую ошибку. Стерлинг покажет ему и добьет его. Сначала мы позволим ему драться, а потом позаботимся о нем и его команде».

МЕРАБ ДВАЛИШВИЛИ

Официальная страница UFC ВКонтакте

Илия Топурия — боец UFC, официально он не входит в команду Стерлинга, но дружит с Двалишвили и готов к «бою между командами», если такой состоится, что сомнительно. Топурия любит ругаться с российскими бойцами и плохо отзываться о Петре Яне.

Официальная страница UFC ВКонтакте

Поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом состоится 10 апреля в рамках UFC 273.