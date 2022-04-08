«Ян будет доминировать». Марина Мохнаткина о самом ожидаемом поединке UFC 273

— Петр Ян — это явный фаворит в этом поединке, он мотивирован. Мне кажется, что он настроен только доминировать. Между их боями было сказано очень много слов, которые могут максимально усилить его боевой настрой. Я даже не знаю, что Алджамейн Стерлинг может предложить Петру. Не думаю, что картинка первого боя как-то поменяется. Думаю, что Ян будет доминировать и не допустит грубых ошибок. В этом бою он восстановит справедливость и заберет пояс чемпиона UFC.

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Поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом состоится 10 апреля в рамках UFC 273.