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«Ян будет доминировать». Марина Мохнаткина о самом ожидаемом поединке UFC 273

Боец PFL Марина Мохнаткина поделилась с «Советским спортом» своим прогнозом на поединок Петра Яна и Алджамейна Стерлинга, который состоится в рамках турнира UFC 273.
«Ян будет доминировать». Марина Мохнаткина о самом ожидаемом поединке UFC 273
08 апреля 2022 09:21
автор: Антон Купреченков
автор фото: Страница ВКонтакте Марины Мохнаткиной

— Петр Ян — это явный фаворит в этом поединке, он мотивирован. Мне кажется, что он настроен только доминировать. Между их боями было сказано очень много слов, которые могут максимально усилить его боевой настрой. Я даже не знаю, что Алджамейн Стерлинг может предложить Петру. Не думаю, что картинка первого боя как-то поменяется. Думаю, что Ян будет доминировать и не допустит грубых ошибок. В этом бою он восстановит справедливость и заберет пояс чемпиона UFC.

Страница ВКонтакте Марины Мохнаткиной

Поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом состоится 10 апреля в рамках UFC 273.

источник: «Советский спорт»
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