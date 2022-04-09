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Грядет новое уничтожение от Чимаева. Где смотреть поединок против Бернса

10 апреля в США состоится турнир UFC 273, в рамках события свой очередной поединок проведет шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, а его соперником станет бразильский файтер Гилберт Бернс, бой пройдет в полусреднем весе.
Грядет новое уничтожение от Чимаева. Где смотреть поединок против Бернса
09 апреля 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ПРОГНОЗ НА БОЙ

Хамзат Чимаев возвращается и это событие очень ждут фанаты ММА по всему миру. Отношение к нему весьма неоднозначное, но интерес к его фигуре просто огромный. Легкой прогулки не должно быть, но бывает ли иначе у Чимаева? Гилберт Бернс — топовый и серьезный боец, но настрой и мотивация Чимаева решает в этой ситуации. Сейчас многие спорят о тайминге предстоящего боя… Хамзат любит завершать поединки в первые минуты раунда, но пора бы уже провести более полный отрезок и показать все свои сильные стороны. Нет никаких сомнений в его победе. создается впечатление, что Гилберт Бернс уже проиграл морально и не сможет собраться психологически. Нас ожидает очень зрелищный и эмоциональный поединок, Хамзат Чимаев снова одержит уверенную и досрочную победу, а потом продолжит диктовать свои условия.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Турнир UFC 273 стартует 10 апреля в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport
Казахстан — TV-com.kz
Узбекистан — Metrotelecom
Армения — Setanta Sports
Беларусь — VOKA.TV
Узбекистан — Metrotelecom

источник: «Советский спорт»
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