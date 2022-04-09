Грядет новое уничтожение от Чимаева. Где смотреть поединок против Бернса

ПРОГНОЗ НА БОЙ

Хамзат Чимаев возвращается и это событие очень ждут фанаты ММА по всему миру. Отношение к нему весьма неоднозначное, но интерес к его фигуре просто огромный. Легкой прогулки не должно быть, но бывает ли иначе у Чимаева? Гилберт Бернс — топовый и серьезный боец, но настрой и мотивация Чимаева решает в этой ситуации. Сейчас многие спорят о тайминге предстоящего боя… Хамзат любит завершать поединки в первые минуты раунда, но пора бы уже провести более полный отрезок и показать все свои сильные стороны. Нет никаких сомнений в его победе. создается впечатление, что Гилберт Бернс уже проиграл морально и не сможет собраться психологически. Нас ожидает очень зрелищный и эмоциональный поединок, Хамзат Чимаев снова одержит уверенную и досрочную победу, а потом продолжит диктовать свои условия.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Турнир UFC 273 стартует 10 апреля в 01:30 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 по Москве.

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на UFC Fight Pass по платной подписке.

Основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Грузия — AdjaraSport

Казахстан — TV-com.kz

Узбекистан — Metrotelecom

Армения — Setanta Sports

Беларусь — VOKA.TV

Узбекистан — Metrotelecom