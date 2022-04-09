«Наше Дело». Дана Борисова дебютировала в боях, а Шара Буллет забрал квартиру. Где смотреть выпуск

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО БУДЕТ В ВЫПУСКЕ

Дана Борисова дебютировала в поп-ММА и одержала победу над Екатериной Диденко, бой блондинок определенно заслуживает просмотра, но конфликт не завершился в октагоне, а ожидает эпического продолжения.

Фото: Страница «Наше Дело» «ВКонтакте»

Шара Буллет нокаутировал Павла Бурлуцкого и стал победителем гран-при «Наше Дело» в полусреднем весе. Он получил ключи от квартиры в Москве и готовится к переезду. Этот бой стал одним из самых зрелищных поединков прошедшего турнира.

Фото: Страница «Наше Дело» «ВКонтакте»

Популярный блогер Саша Стоун нокаутировал Артема Фишера на первых секундах боя.

КАРД ТУРНИРА

Павел Бурлуцкий - Шарабутдин Магомедов

Дана Борисова - Екатерина Диденко

Гусейнов-Чураков

Артем Фишер - Саша Стоун

Заур Абдулаев - Дмитрий Джиоев

Фото: Страница «Наше Дело» «ВКонтакте»

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Полная запись турнира доступна на официальном канале промоушена в RUTUBE.