«Наше Дело». Дана Борисова дебютировала в боях, а Шара Буллет забрал квартиру. Где смотреть выпуск

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО БУДЕТ В ВЫПУСКЕ
Дана Борисова дебютировала в поп-ММА и одержала победу над Екатериной Диденко, бой блондинок определенно заслуживает просмотра, но конфликт не завершился в октагоне, а ожидает эпического продолжения.
Шара Буллет нокаутировал Павла Бурлуцкого и стал победителем гран-при «Наше Дело» в полусреднем весе. Он получил ключи от квартиры в Москве и готовится к переезду. Этот бой стал одним из самых зрелищных поединков прошедшего турнира.
Популярный блогер Саша Стоун нокаутировал Артема Фишера на первых секундах боя.
КАРД ТУРНИРА
Павел Бурлуцкий - Шарабутдин Магомедов
Дана Борисова - Екатерина Диденко
Гусейнов-Чураков
Артем Фишер - Саша Стоун
Заур Абдулаев - Дмитрий Джиоев
ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР
Полная запись турнира доступна на официальном канале промоушена в RUTUBE.
источник: «Советский спорт»