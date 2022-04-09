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«Наше Дело». Дана Борисова дебютировала в боях, а Шара Буллет забрал квартиру. Где смотреть выпуск

Промоушен «Наше Дело» опубликовал очередной ожидаемой ивент. «Советский спорт» рассказывает где можно посмотреть полный выпуск зрелищных поединков.
«Наше Дело». Дана Борисова дебютировала в боях, а Шара Буллет забрал квартиру. Где смотреть выпуск
09 апреля 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Страница «Наше Дело» «ВКонтакте»

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО БУДЕТ В ВЫПУСКЕ

Дана Борисова дебютировала в поп-ММА и одержала победу над Екатериной Диденко, бой блондинок определенно заслуживает просмотра, но конфликт не завершился в октагоне, а ожидает эпического продолжения.

Фото: Страница «Наше Дело» «ВКонтакте»

Шара Буллет нокаутировал Павла Бурлуцкого и стал победителем гран-при «Наше Дело» в полусреднем весе. Он получил ключи от квартиры в Москве и готовится к переезду. Этот бой стал одним из самых зрелищных поединков прошедшего турнира.

Фото: Страница «Наше Дело» «ВКонтакте»

Популярный блогер Саша Стоун нокаутировал Артема Фишера на первых секундах боя.

КАРД ТУРНИРА

Павел Бурлуцкий - Шарабутдин Магомедов
Дана Борисова - Екатерина Диденко
Гусейнов-Чураков
Артем Фишер - Саша Стоун
Заур Абдулаев - Дмитрий Джиоев

Фото: Страница «Наше Дело» «ВКонтакте»

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР

Полная запись турнира доступна на официальном канале промоушена в RUTUBE.

источник: «Советский спорт»
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«Наше Дело». Дана Борисова дебютировала в боях, а Шара Буллет забрал квартиру. Где смотреть выпуск
«Наше Дело». Дана Борисова дебютировала в боях, а Шара Буллет забрал квартиру. Где смотреть выпуск
Промоушен «Наше Дело» опубликовал очередной ожидаемой ивент. «Советский спорт» рассказывает где можно посмотреть полный выпуск зрелищных поединков.
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